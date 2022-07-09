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Spor Bu sezon Süper Lig maçları hangi kanalda?
Spor

Bu sezon Süper Lig maçları hangi kanalda?

Süper Lig maçlarının 2022-2023 sezonunda hangi kanalda yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, bu sezon Süper Lig maçları hangi kanalda? Süper Lig yayıncı kuruluş kim?

Yeniakit Publisher
2022-07-09 13:27:00 -
Bu sezon Süper Lig maçları hangi kanalda?

Süper Lig’de 2022-2023 sezonu 5, 6, 7, 8 Ağustos’ta oynanacak maçlarla başlayacak. Futbolseverler ise yayıncı kuruluşun bu sene hangi kanal olduğunu merak ediyor. Peki, Süper Lig yayıncı kuruluş kim?

Bu sezon Süper Lig maçları hangi kanalda?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut yayıncı Digiturk beIN Media Group ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda; 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin olarak, TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin düzenlenen Yayın İhalesi ile ilgili bir değerlendirmede bulunmuştur.

Yönetim Kurulu; daha önce oluşturulan 9 kişilik Yayın İhale Komisyonu'ndan 7 üyenin ayrılmış olması nedeniyle Komisyonun işlevini yapamaması, İstekli'lerin ihale şartnamesindeki şart ve koşullara uygun teklif vermemesi, bazı paketlere şartnameye uygun verilen tekliflerin toplamının hedeflenen fiyatın çok uzağında kalması ve yayın sektöründeki koşullar nedeniyle, 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin yayın ihalesini iptal etmeye oy birliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki koşullara ilave olarak, transfer sezonunun açılması ve Kulüplerimizin transfer döneminde sağlıklı bir planlama yapabilmesi, liglerin başlamasına çok az bir süre kalması nedeniyle yeniden bir ihale düzenlenmesinin de mümkün olmadığı göz önünde bulundurularak, mevcut yayıncı Digiturk beIN MEDIA GROUP ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız” denildi.

 

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