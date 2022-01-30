Bu senaryoya hiç şaşırmayın! Murat ve Ekrem rüşvet alırken yakalanırlarsa…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yönetimi CHP’ye geçtikten sonra halkın yaşadığı eziyet ve karşı karşıya kaldığı umursamaz tutum herkesi çileden çıkardı. Son olarak 24 Ocak’taki kar yağışı sırasında karşısında belediye adına hiçbir muhatap bulamayan vatandaşlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve saz arkadaşlarına isyan etti. Kar esareti sırasında İmamoğlu’nun balık keyfi yapması, İBB Sözcüsü Murat Ongun’un İsviçre’de kayak yaparken İBB’ye tepki gösteren vatandaşlara “trol” diyerek saldırması, bardağı taşıran son damla oldu.

İmamoğlu bu balık keyfini, Ongun ise kayak keyfini, “Özel hayatımızın ihlali” diyerek savundu ve eleştiren kimi insanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İmamoğlu ve Ongun’un özel hayatlarını ileri sürerek tüm skandalların üstünü örtmeye çalışmalarına tepki gösterdi.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Suç duyuruları üst üste geliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, MOBESE kameraları için suç duyurusunda bulunmuştu..

Şimdi de İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun suç duyurusu müjdesi verdi.

Suç ne imiş?

“Özel hayatı ifşa etmek”miş..

Hani biraz uç örnek olacak ama..

Bu kafa ile, Ekrem İmamoğlu da, Murat Ongun da, yarın rüşvet alırken suçüstü yakalanırlarsa..

“Özel hayatı ifşa” etmekten polisler için suç duyurusunda bulunurlarsa , hiç şaşırmamak lazım..

Adama diyoruz ki, “Milletin kar sebebi ile yollarda mahsur kaldığı saatlerde, sen görevini yapmamışsın. Suç işlemişsin. Balıkçıya yemek yemeye gitmişsin..”

Adam kendi de değil, yandaşlarına söyletiyor:

“Yalan, iftira.”

Bu durumda ne yapmamız lazım?

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