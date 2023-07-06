Bu sektörde istihdam sorunu! Günde 1500 TL’ye çalışacak elaman yok

Kabine, 3 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Önemli konu başlıklarının ele alındığı toplantının ardından Bakanlar, basın ekiplerine açıklamalarda bulundu.

Bir açıklama da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi.

Bakan Özhaseki, göreve gelir gelmez eski Bakan Murat Kurum'un da büyük önem verdiği afet konut çalışmalarına yoğunlaştı.

'Kış gelmeden konutlara yerleştirmemiz önemli"

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Özhaseki, deprem bölgesinde yapılan 680 bin konut 170 bin iş yerinin maliyetinin 100 milyar dolar civarında olduğunu belirtti.

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Öte yandan Özhaseki, ekonomik olarak maliyetinin zorluğunun yanında kış gelmeden vatandaşların konutlara yerleştirmenin önemli olduğunu vurguladı.

"Günlük bin 500 TL’ye çalışacak işçi bulamıyoruz"

Bu süreçte çalışmalarda bir de usta sıkıntısı yaşandığını belirten Bakan, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’dan müteahhitler arıyorlar, ‘Ekipleri deprem bölgesine çektiniz ama biz burada usta bulamıyoruz. Günlük bin 500 TL’ye çalışacak işçi bulamıyoruz.’ Eleman zorluğu yaşanıyor. Malzemede zorluk çekmiyoruz. Türkiye hem üreten hem yurt dışına malzeme satışı yapan bir ülke. İnşaatta kullanılan malzemelerin büyük çoğunluğu yerli üretim. Usta bulabilmek zor hale geliyor. Ama hepsinin bir çözümü var. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımıza bir arzımız olacak. İşi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için birtakım kararlar alacağız. Bir basın toplantısı yaparak, aldığımız kararları açıklayacağız.