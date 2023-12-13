Bu şehirlerde 5 aydır düşüş var! Kiralık konutta gerileme sinyali

Ülke genelinde kiralık konut fiyatları el yakmaya devam ederken son yapılan araştırmanın raporuna göre ilgiç veriler de ortaya çıktı. İşte sektörel görünüm ve ayrıntıları...

sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan "sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü" araştırmasının aralık raporu yayımlandı.

Ülke geneli yüzde 18,3 geriledi

Türkiye genelindeki reel kira fiyatları 5 aydır düşerken, kasımda reel kira fiyat endeksi bir önceki aya göre 5,1 puan azalarak 174,3 oldu. Reel kira fiyatlarındaki düşüş ülke geneli ile İstanbul ve İzmir'de son 5, Ankara'da ise son 4 aydır devam etti. Reel fiyatların düşmesine bağlı olarak reel fiyatlardaki yıllık artış oranı kasımda ülke genelinde yüzde 18,3'e geriledi. Kasımda önceki aya göre kiralık konut ilan sayısı ülke genelinde yüzde 4,1, İstanbul'da yüzde 2,7, Ankara'da yüzde 3,2, İzmir'de ise yüzde 5,3 azaldı.

Kiralık konut talebi düştü

Mevsimsel etkilere açık olan kiralık konut piyasasındaki talebin nisan-eylül döneminde arttığı, sonraki aylarda azaldığı, kış mevsiminde ise nispeten sabit bir seyir izlediği görüldü. Kiralık konut talep göstergesi grafiği incelendiğinde kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 azalış görüldü.

Gelecek dönem öngörüsü

Son dönemde konut talebindeki düşüşün fiyatlar üzerindeki etkisi de görülmeye başlandı. Düşen talep nedeniyle eylül-kasım döneminde ortalama metrekare fiyatlarında bir değişiklik yaşanmadı. Son 3 aydaki kira artışının durması gelecekte kira fiyatlarının düşebileceğine işaret etti.

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