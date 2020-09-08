Bu sefer koronavirüs değil! İran'da 120 kişi hastanelik oldu

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkili olduğu İran'da bu kez de zehirlenme vakaları patlak verdi.

Edinilen bilgiye göre, İran'da 120 kişinin zehirlenerek hastaneye başvurduğu bildirildi.

Ülkenin Kirmanşah eyaletindeki Selas Babacani ilçesine bağlı Şeyh Salleh köyünde meydana gelen olayda zehirlenme vakalarının kaynağının ise tespit edilemediği ancak köyün içme suyundan kaynaklandığına dair şüphelerin yer aldığı kaydedildi.

Köyde ilk zehirlenme vakaları değil

Öte yandan konuya ilişkin açıklamada bulunan Selas Babacani Kaymakamı Yedullah Şükri, dün Şeyh Salleh köyünden 17 kişinin zehirlenme şikayetiyle Sahra Hastanesi'ne başvurduğunu ve bugünkü vakalarla birlikte bu sayının 120'ye ulaştığını belirtti.

Onlarca kişinin hastanelik olduğu zehirlenme olayları sonrası köye 11 tane ambulans ve sağlık ekibi gönderildiği de bildirildi.