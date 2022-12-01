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İtalyan basını, Napoli'nin Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu yakından takip ettiğini ve yıldız futbolcu için en az 15 milyon Euro'luk bir bonservis bedelini gözden çıkarmak zorunda olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 14:53:00 -
Bu sefer durum ciddi! Kesenin ağzını açtılar...

İtalyan basını, Napoli'nin Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu yakından takip ettiğini ve yıldız futbolcu için en az 15 milyon Euro'luk bir bonservis bedelini gözden çıkarmak zorunda olduğunu duyurdu.
Serie A'da lider konumda bulunan Napoli, Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktüroğlu'nun transferi için devreye girdi.

Bunun yanı sıra Napoli kulübünün Türk futbolunun genç yeteneklerini takip ettiği belirtildi.

ArenaNapoli'de yer alan habere göre, Dries Mertens'in takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun, Napoli'li yetkililer tarafından takip edildiği ifade edildi.

24 yaşındaki futbolcunun gol atma alışkanlığı olduğu ve her iki kanatta da başarıyla görev yapabildiği vurgulandı.

Milli futbolcunun, sarı kırmızılı kulüple sözleşme yenilemiş olmasına rağmen Avrupa hayalinden vazgeçmediği kaydedildi.

Öte yandan Kerem'in, Napoli'ye transferi için İtalyan ekibinin en az 15 milyon Euro'luk bir bonservis bedelini gözden çıkarmak zorunda olduğu aktarıldı.

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