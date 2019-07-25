Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Çanakkale Savaşı’nın cereyan ettiği Gelibolu Yarımadası’ndaki şehitliklere dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akını devam ederken, şehitliklerde yapılan ziyaretlerin kabir ziyaretlerinden daha çok şuursuzca yapılan turistik bir geziyi andıran görüntülerin fotoğraf karelerine yansıması tepkilere neden oluyor.

Dekolteli ve yarı çıplak dolaşan kadınların görüntüleri rahatsız ediyor!

Yeniakit.com.tr bölgede görev yapan rehberlerden bazılarına ulaştı. Adının açıklanmasını istemeyen rehberlerden biri, “Son yıllarda şehitliklere yapılan ziyaretler artarken, özellikle yaz aylarında bu yoğunluk daha da zirveye ulaşıyor. Şehitliklere yapılan ziyaret sırasında yaşadığımız ve gördüğümüz bazı olaylar ile görüntüler bizleri çok derinden yaralıyor fakat sorunu çözmek adına yapabileceğimiz bir şey yok. Şehitlik turlarına katılanların bazıları, baldırları açık, dekolte giymiş kıyafetlerle şuursuzca ve saygısızca şehitliklerimizde dolaşmaları Müslümanları rahatsız ediyor.” dedi.

“250 bin şehide saygı bekliyoruz”

Çanakkale’de görev yapan bir başka rehber ise, “Çanakkale’de yatan 250 bin şehide saygı bekliyoruz. Burası Bodrum kumsalı değil. Herhangi bir turistik mevki de değil. Buraya kabristana gidilir gibi üst başı giyinip gelinmeli. Her adımda, ayak bastığımız her yerde şehitlerimiz yatıyor. Buraya baldır-bacak, dekolteli kıyafetlerle gelinmemeli. Şehitlerimize saygı bekliyoruz ve bu konuda yetkililerin de önlem alması gerektiğini düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Kasıtlı bir provokasyon mu var?

Çanakkale şehitliklerini gezen ve Almanya’da yaşayan gazeteci Hayrettin Özcan da şunları söyledi:

“Şehitliklere yarı çıplak gitmenin iki sebebi vardır. Ya cahillikten, yada kasıtlı provakasyondandır. Her iki durum da yakışıksız. Orası şehitliktir ve ebedi ıstırahatgaha o şekilde gidilmez. Avrupa'da abesle karşılanır. Almanya'nın Köln şehrindeki Dom Kilisesi'ne rastgele elbise ile giremezsiniz. Kısa şortla hiç girilemez. Sesli konuşamaz, kahkaha atamazsınız. Batı tarihine, mabedine her türlü sahip çıkar".