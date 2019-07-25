0553 313 94 23

Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!

Marmara Denizi’nin Ege’ye buluştuğu kritik bir noktada bulunan Gelibolu Yarımadası’nda yer alan Çanakkale şehitliklerinde ortaya çıkan saygısız görüntüler yürek sızlatıyor. Yeniakit.com.tr için özel olarak gönderilen fotoğraflar vicdan sahibi her insanın tepkisine neden oluyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:42
Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!

 Murathan Seyitoğlu   yeniakit.com.tr 

Çanakkale Savaşı’nın cereyan ettiği Gelibolu Yarımadası’ndaki şehitliklere dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akını devam ederken, şehitliklerde yapılan ziyaretlerin kabir ziyaretlerinden daha çok şuursuzca yapılan turistik bir geziyi andıran görüntülerin fotoğraf karelerine yansıması tepkilere neden oluyor.

Dekolteli ve yarı çıplak dolaşan kadınların görüntüleri rahatsız ediyor!

Yeniakit.com.tr bölgede görev yapan rehberlerden bazılarına ulaştı. Adının açıklanmasını istemeyen rehberlerden biri, “Son yıllarda şehitliklere yapılan ziyaretler artarken, özellikle yaz aylarında bu yoğunluk daha da zirveye ulaşıyor. Şehitliklere yapılan ziyaret sırasında yaşadığımız ve gördüğümüz bazı olaylar ile görüntüler bizleri çok derinden yaralıyor fakat sorunu çözmek adına yapabileceğimiz bir şey yok. Şehitlik turlarına katılanların bazıları, baldırları açık, dekolte giymiş kıyafetlerle şuursuzca ve saygısızca şehitliklerimizde dolaşmaları Müslümanları rahatsız ediyor.” dedi.

“250 bin şehide saygı bekliyoruz”

Çanakkale’de görev yapan bir başka rehber ise, “Çanakkale’de yatan 250 bin şehide saygı bekliyoruz. Burası Bodrum kumsalı değil. Herhangi bir turistik mevki de değil. Buraya kabristana gidilir gibi üst başı giyinip gelinmeli. Her adımda, ayak bastığımız her yerde şehitlerimiz yatıyor. Buraya baldır-bacak, dekolteli kıyafetlerle gelinmemeli. Şehitlerimize saygı bekliyoruz ve bu konuda yetkililerin de önlem alması gerektiğini düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Kasıtlı bir provokasyon mu var?

Çanakkale şehitliklerini gezen ve Almanya’da yaşayan gazeteci Hayrettin Özcan da şunları söyledi:

“Şehitliklere yarı çıplak gitmenin iki sebebi vardır. Ya cahillikten, yada kasıtlı provakasyondandır. Her iki durum da yakışıksız. Orası şehitliktir ve ebedi ıstırahatgaha o şekilde gidilmez. Avrupa'da abesle karşılanır. Almanya'nın Köln şehrindeki Dom Kilisesi'ne rastgele elbise ile giremezsiniz. Kısa şortla hiç girilemez. Sesli konuşamaz, kahkaha atamazsınız. Batı tarihine, mabedine her türlü sahip çıkar".

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:42
  1. Kilis
  2. Çanakkale
  3. Ankara
  4. Gelibolu Yarımadası
  5. çanakkale şehitliği

YORUM YAZ

  • mehmetmehmet31 dk önce
    kafasi kapalilarda bizi rahatsiz ediyor...
  • Samet GüneySamet Güney32 dk önce
    İstanbul edirnekapı şehitliği daha berbat. Mini etekliler, öpüşenler, seyyar satıcılar...
  • Temel KılıçTemel Kılıç43 dk önce
    Turizmin sâdece MADDÎ GETİRİ si hesâb edilirken,MA'NEVÎ GÖTÜRÜ sü nazar-ı i'tibâra alınmı yorsa,sonuç bu olacakdır tabi'îki ki.İcrâ'atlarımızda,MUHÂFAZAKÂR DOMOKRATLIK dan,LİBE RAL DEMOKRATLIK a mı tedennî ediyoruz yoksa?
  • AdanalıAdanalı44 dk önce
    Bunlar çağdaş laik ilerici Kemalist Atatürk ün askerleri nin eş ve çocukları.
  • Abdullah MuratAbdullah Murat45 dk önce
    Hayır yetişen nesil bu. Zorunlu eğitim sistemi meyvasını veriyor. Bu onların marşlarında söylediği 10 yılda 10 milyon genç yarattık öğünçlerinin sonucu. İlk okullarda iyi vatandaş eğitimi için eğitimi farz kılar önlüğü farz kılar başı açıklığı farz kılar Allahın gerçek kulluk için gerektiği namazı kılamaz hale getirir başını örtemez hale getirir Bu aslında döndürülmenin bir parçasıdır Müslümanım diyen ise çocuğunu kendi gider teslim eder oraya Uzaklaşın bu ülkede yapılan yalnızca Allahın yolunun engelleyiciliğidir Birde oraya göndermeyen veliye baskı uygularlar Ama Allahın halifeliğini uygulamaya gelince dini baskı yapamazsın derler Hayır onlar baskıyla dinsizleştiriyorlar. ilah kesilmişler Allahın kulları üzerinde baskı kuruyorlar Allahın hükümlerini istemeyen müslüman değildir Allahın hükümleriyle yasa çıkarmayanlar kafirlerdir Dinsiz imansızlara tabi olunmaz Gerçek şeref namus uğrunda savaşılacak olan küfre düşmemek ve onlara tabi olmamak içindir. Onlar düşmandır Sinsi şeytanın yolundan giden imansız kafirler Uzaklaş Allahın haramlarını almazlar içkiyi fuhşu serbest kılarlar helal yaparlar Allahın helallerini haram kılarlar çok eşliliği insanları kendilerine kul yapmışlardır Bu küfürdür Okullarda empoze edilen dil ise vahiyden uzaklaştıran bir batıldır İnsan kulluk için yaradılmıştır İmtihan hikmeti gereği kulluk dili arapça olmuştur Bu sebeple arapçadan üstün bir dil yoktur Daha iyi varken gerçek merhamet buyken niye buna alet oluyorsunAllahın hükümlerini isteyen iyi kişiler ile ayrılalım gerekirse duvarlar çekelim Dinimizi şerefimizi koruyalım
  • HARUN BÜYÜKHARUN BÜYÜK46 dk önce
    Din eğitimi almamış ALLAH korkusu bilmeyen zinanın suç olmadığını savunan ve ibne liğin yasallaşmasını isteyen bir anlayışla yetişen DEDE sinin dedesinin adını bilmeyen ama micheal jaksonun yedi sülaylesini sayınca kültürlü sayılan. esas zülüm 1453 de başladı diyen bir nesil ne bilsin mezar ziyaretinin önemini.İlmin Alimi Hakkın Cahili bir nesil yetiştirenler İFTİHAR ETSİN ADI AYDIN BEYNİ ODUN olanlar.
  • SmilieSmilie47 dk önce
    Onlar geleceğimiz şimdiden hazır olun. Gelecek Türkiye'si budur yapacak hiçbir şey yok. Gençliğe din iman diyince ters ters bakıyorlar. 20 30 yıl sonra ülke avrupadan dahada beter hale gelecek. Ne yapsanız ne etseniz boş gelecekte müslümanlar artık Nevşehirdeki gibi yer altı şehirlerinde mağaralarda korkuyla yaşayacak hale gelecek. Bunun en büyük sebebide günümüzde iletişim kurmayı bilmeyen paragöz kibirli islami yazarlarhocalar siyasetçiler. SİZLERİ GÖRDÜKÇE ÇOCUKLAR iSLAMİYETTEN SOĞUYOR NEFRET EDİYOR.
  • Halime ErHalime Er54 dk önce
    Benim baldirim ve bogrum saygisizlik unsuru degildir.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İsviçre’de 2 dağcının cesedi bulundu
  1. İsviçre’de 2 dağcının cesedi bulundu
  2. Sabah kahvaltılı, öğlen yemekli 5..
  3. İneği ölümden kurtaran veteriner hekim..
  4. İstikbal Mobilya Kayserispor kombine..
  5. Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar..
  6. Şanlıurfa'da damdan düşen çocuk..
  7. Balkondan düşen Suriyeli çocuk..
  8. Başkan Kılca, Galericiler Sitesi..
  9. Büyük Taarruzdan kalan patlamamış..
  10. FIFA dünya sıralamasında Cezayir'den..
  11. Kuşadası Belediyesi’nden organik geri..
  12. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
  13. İskoçya’dan İngiliz başbakanına rest!..
  14. İki esnaf arasında silahlı kavga: 2..
  15. Malezya’nın 640 kilometrelik demiryolu..
  16. (Özel) Bursa’da acil durum seferberliği
  17. S-400’ler Bulgaristan’ı da karıştırdı
  18. Siyonist İsrail'in gözaltı terörü..
  19. Karadağ'da ilginç müze! Bilet yerine..
  20. "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam..
  21. Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Özdemir..
  22. Bolu’da kaçak kazı operasyonu: 6..
  23. Türkiye sosyal medya kullanımında ilk..
  24. Bütün ülke bu anı bekliyordu! Sonuç..
  25. 9 yıl önce "Kurtlar Vadisi Filistin"..
  26. Başkan Yaman, genç çiftin mutluluğuna..
  27. Suriye sınırına askeri sevkiyat
  28. (Özel) Bursa’nın deprem haritası..
  29. İdlib'e yoğun hava saldırıları: 7 ölü
  30. Ünlü orkestra şefiİbrahim Yazıcı..
Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

Günün Karikatürü

25 Temmuz 2019
Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı