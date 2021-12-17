Bu sayfayı hazırlayan kişi alkollü müydü? Sözcü'nün yavrusu korkusuz bir öyle bir böyle

Sözcü gazetesinin yavrusu Korkusuz gazetesi bugün yayınladığı haberlerde 'bu ne lahana bu ne perhiz dedirtti. Gazete, bugünkü sayfasında 'Bu mudur adalet' başlıklı haberinde, ehliyetsiz ve alkollü bir sürücünün, bir motosikletliyi öldürdüğünü eleştirdi. Alkollü sürücünün mahkeme tarafından serbest bırakılmasına tepki gösteren gazete, 'Bu nasıl adalet?' diye isyan etti.

O haberin yanında alkolü savundular

Ancak bir dediği bir dediğini tutmayan Korkusuz gazetesi, alkollü bir sürücünün, bir başka sürücüyü öldürerek serbest bırakıldığına tepki gösterdiği haberin hemen yanındaki haberde alkolü savundu. Gazete, bu kez de çiftlerden birinin öğretmen olduğu ve evinde alkol aldığı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından savunmaya çağırılmasına tepki gösterdi. Korkusuz, "Evde içeni bile şikayet ettiler" başlığıyla yayınladığı haberde, bu kez alkol savunuculuğuna soyundu.

Bu sayfayı hazırlayan editör alkol almış mıydı?

Gazetenin bir tarafta alkollü sürücüye verilen serbestlik cezası ile alkol içmeyi savunduğu haberin aynı sayfada yan yana konulması kafalarda soru işareti oluşturdu. Aynı sayfadaki iki çelişkili haberi gören okurlar, "Bu sayfayı hazırlayan editör alkol almış mıydı?" acaba diye sordu