Bu savaşın kaybedeni Rusya olacak

Kırım-Tatar Türk halkının manevi lideri ve Ukrayna şurası üyesi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna’ya bağlı olan ve 18 Mart 2014’te Rusya tarafından ilhak edilen Kırım konusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye geldi. Kırımoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları dile getirdi:

Savaştan herkes zarar görüyor

“Rusya, Ukrayna’nın büyükşehirlerini aralıksız bombalıyor. İnsanlar hayatlarını kurtarmak için batıya doğru göç ediyorlar. Kiev’e henüz bir saldırı gerçekleşmedi ancak diğer bölgelerde büyük çatışmalar devam ediyor. Zaporijya Nükleer Santrali şu anda Rusya tarafından ele geçirilmiş durumda. Eğer bu santralde bir sıkıntı olursa Çernobil’den 6 kat daha büyük bir tehlike oluşturur. Bütün Avrupa’yı etkisi altına alır. Rusya nükleer terörizm ile insanları korkutuyor. Ancak kendisi de büyük zarar gördü. Rusya kendi gücünün yüzde 90’ını Ukrayna cephesinde bıraktı. Tabi Ukrayna’nın da kayıpları fazla özellikle sivil vatandaşlar bu kayıpların büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Acımasızca atılan bombaların hedefleri oluyor. Birçok cephede Rusya durduruldu hatta bazı cephelerde Ukrayna askerleri hücuma geçti.”

Rusya cesetlerini yakıyor

Ukrayna’nın 21’inci yüzyılın en faşist en barbar devleti ile mücadele ettiğini söyleyen Kırımoğlu, şöyle devam etti: “Bu mücadeleye bütün dünya destek vermelidir. Ukrayna ordusunda herhangi bir başıbozukluk yoktur. Bütün askerler emir komuta zincirinde hareket etmektedir. Bütün erkekler gönüllü olarak askere katılıyor. Ukrayna yıllardır bu savaşa hazırlık yapıyordu. Rusya bu kadar büyük bir direniş beklemiyordu. Şu anda Rusya ordusu az öncede söylediğim gibi gücünün büyük bir kısmını burada kaybetmiş durumda. Rusya kayıpları konusunda yalan söylüyor. Verilen rakamlar düşük gösteriliyor. Kendi ölülerini olduğu yerde bırakıyorlar. Rus halkının arasında huzursuzluk çıkmasın diye alınan cesetleri de akrabalarına teslim etmeyip yakmayı tercih ediyorlar. Zaten Rusya’nın askerleri gittikleri yerlere ‘Krematoryum’ ile gidiyorlar.”

Yaptırımlar güçlerini tüketecek

Batı ülkelerinin Rusya’ya karşı yaptırımlarına da değinen Kırım-Tatar Türklerinin lideri Kırımoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “AB’nin ve batı ülkelerinin tepkileri görülmemiş seviyede. Şu anda bize en çok destek veren ülkeler onlar. Yaptırımlar birkaç hafta içerisinde Rusya ekonomisini berbat edecek. Rusya bu yaptırımlar yüzünden savaşamayacak duruma düşecek. Şimdi bize gereken şey yaptırımların etkisini tamamen görebilmek için zaman. Ukrayna ordusu tabi ki her gün kan kaybediyor. Ama Cumhurbaşkanı dahil herkes çok kararlı. Bütün Ukrayna, Rusya’ya karşı ayaklanmış durumda.”