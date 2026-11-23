Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'nın 2008'de Bükreş'te düzenlenen NATO Zirvesi'nde ittifaka kabul edilmemesini hata olarak nitelendirdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Merz, o dönem kendisi gibi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan olan Angela Merkel'in tutumunu eleştirdi.

Soru, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda son dönemde artan çağrılara ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üyeliği görüşmenin zamanının geldiği yönündeki açıklamasına ilişkindi. Merz, "Geriye dönüp bakıldığında 2008'de Bükreş'teki NATO Zirvesi'nde Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi yönündeki Amerikan önerisine uymamanın ne büyük bir hata olduğu açıkça görülüyor. 2008 yılında Bükreş'teki NATO Zirvesi'nde Ukrayna NATO üyesi olsaydı, bu savaş muhtemelen önlenebilirdi" dedi. Alman lider, Macron'un tutumunu "mantık açısından tutarlı" buldu.

Savaş sonrası için 5. madde benzeri garanti talebi

Merz'e göre Ukrayna, Rusya ile savaşın sona ermesinin ardından NATO anlaşmasının 5'inci maddesine benzer güvenlik garantilerine sahip olmalı. "Bu güvenlik garantileri, bir NATO üyeliğiyle zaten oldukça yakındır" diyen Merz, bu tür garantiler olmadan ülkenin geleceğini hayal edemediğini söyledi.

Başbakan, garantilerin "sadece Ukrayna için değil hepimiz için" geçerli olduğunu belirterek Avrupa, Almanya, Finlandiya, Danimarka ve Polonya'da saldırılara maruz kalındığını ifade etti: "Şu anda hepimiz, Rusya'nın siber saldırılarının hedefindeyiz."

Berlin'deki Gönüllüler Koalisyonu toplantısında Avrupa, Ukrayna ve ABD arasında varılan uzlaşmayı hatırlatan Merz, "Ukrayna için barış istiyoruz ancak adil ve kalıcı bir barış" dedi. Ankara Zirvesi'nde ise Ukrayna'ya 2026 ve 2027 yıllarında her yıl 70 milyar avro destek sağlanması konusunda ortak taahhütte bulunulduğunu aktardı.

Danışmanlar düzeyinde Ukrayna, Rusya, Avrupa ve ABD'nin katılımıyla barış görüşmeleri planlanıyor; Merz'e göre bu görüşmeler "örneğin yine Abu Dabi'de gerçekleşebilir". Alman Başbakan, ABD ile kararlaştırılan bu görüşmelere Rus tarafının da katılmaya hazır olmasını umduklarını söyledi.

Polonya'ya düşen üç Rus seyir füzesi

Merz, Polonya'da üç Rus seyir füzesinin düşmesinden endişe duyduğunu dile getirdi ve Rusya'dan Polonya hava sahasını ihlal eden tehlikeli provokasyonlara derhal son vermesini istedi. "Polonya tam dayanışmamıza güvenebilir. Gerekirse NATO elbette ittifak içindeki her karış toprağı savunacaktır" ifadesini kullandı.

Rutte de hava sahası ihlali için "Bu tehlikeli bir olay ve açıkça Rusya kaynaklı" değerlendirmesini yaptı. Genel Sekreter, yetkililerin şu anda ayrıntıları araştırdığını, Polonya ile yakın işbirliği içinde olduklarını ve yaşananların "tamamen kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Merz, NATO üyesi ülkelerin istihbarat servislerinin, Rusya'nın bu yıl uzaya nükleer silahla donatılmış bir uydu fırlatmayı planladığını tespit ettiği yönündeki iddialara da yanıt verdi: "Rusya'nın uzayı da nükleer silahlarla donatmayı planlaması yeni bir şey değil, ancak bu onu daha az şok edici yapmıyor. Rusya'nın ne kadar ileri gitmeye hazır olduğunu gösteriyor."

Rutte: Kimin üye olacağına NATO karar verir

Almanya'nın Ukrayna'ya destekte öncü rol üstlendiğini vurgulayan Rutte, üyelik tartışmasında Almanya örneğini verdi. Ülkenin 3 Ekim 1990'da yeniden birleşerek bütün olarak NATO'ya katıldığı dönemde hem Sovyet hem Avrupa tarafında güvenlik tartışmaları yaşandığını anlatan Rutte, NATO'yu 1997 sınırlarına geri çekmek zorunda kalınmaması ve başkalarının ittifakın nasıl davranacağına karar vermemesi gerektiğini söyledi.

Rutte, "Kimin üye olup olmayacağına karar verme yetkisi tamamen NATO'ya aittir. Ukrayna'nın NATO'ya katılması gerektiği ise uzun zamandır NATO'nun tutumudur" dedi.

2008'deki zirvede Ukrayna'ya üyelik sözü verildiği ancak daha sonra Rusya ile sorun yaşanmaması için geri adım atıldığı, dönemin Almanya Başbakanı Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin diğer NATO ortaklarının hızlı katılım taleplerini engellediği belirtilmişti. Merkel, savaşın başladığı Şubat 2022'den iki ay sonra yaptığı açıklamada 2008'deki kararını savunmuştu.