Bu şartları sağlamanız gerekiyor...İşsizlik maaşına böyle başvurabilirsiniz

İşsizlik sigortası şartları kapsamında yer alan kurallara uygun bireyler işsizlik maaşı alabilir. İş sözleşmesine bağlı bir şekilde çalışmakta olan sigortalılar işsizlik sigortasından yararlanabilme hakkı kazanır. Ayrıca banka sandıklarına üye olan sigortalı çalışanlar da otomatik olarak bu sigortadan faydalanma hakkına sahip.

İşsizlik maaşının alınabilmesi için hangi hakların kazanılması ya da kaybedilmesi gerekiyor ve bu maaştan kimler nasıl faydalanabilir? İşte vatandaşın en çok merak ettiği konulardan birisinin cevabı:

Prosedür nasıl işliyor?

İşsizlik maaşına başvuru yapabilmek için öncelikle gerekli şartları karşılamak gerekiyor. Başvurusu dikkate alınan bireylerden biri olup olmadığınızı anlamak için: Banka sandığına bağlı olan sigortalılar. Hizmet şartına bağlı sigortalı çalışanlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan fakat sigortalı olarak çalışanlar.Belirli bir süreci kapsayan iş sözleşmesi çerçevesinde çalışan sigortalılar esas alınıyor.

Maaş başvuru şartı

Bu maaşın bağlanabilmesi için birtakım şartlar var:

İşten çıkarılmadan önce 3 yıl içinde minimum 600 gün işsizlik sigortası yatırmış olmak.

İşten kendi isteğinizle ya da kusurunuz sebebi ile ayrılmamış olmak.

İşten çıkarılmadan önce 3 yıl içinde minimum 600 gün işsizlik sigortası yatırmış olmak.

Çıkarılmadan önce son 120 gün içinde çalışmış olmaK.

Çıkarılma işleminin ardından en geç 30 gün içinde İŞKUR’a şahsen ya da elektronik ortamdan başvuru yapmış olmak.

Nereye müracaat edilecek?

İŞKUR’un web sitesine iş arayan konumunda giriş yapın. Bu seçeneği bulamazsanız ilk önce internet şubesi butonuna tıklayarak giriş ekranının belirmesini sağlayabilirsiniz. Bireysel kullanıcı bölümünden “işsizlik ödeneği başvurusu” kısmına tıklayın.Ekrana çıkan bilgi formunu dikkatli bir şekilde okuduktan sonra onay butonuna tıklayın ve bir sonraki adıma geçin. Ekrana çıkan alana işten çıkarıldığınız tarihi girin. Bununla birlikte söz konusu alana istenilen bilgileri hatasız ve eksiksiz bir biçimde girerek ilerle butonuna tıklayın. Çıkan ekrana ayrıldığınız iş yerinin ilini ve ilçesini girerek kaydet butonuna tıklayın.Bu işlemle beraber cep telefonunuza bilgilendirme SMS’i gelecek ve işsizlik maaşı başvuru işlemi tamamlanır.

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Nasıl belirleniyor?

Bu maaş hesaplanırken günlük işsizlik ödeneği, sigortalı çalışanın son dört aylık prime esas kazançlar baz alınır. Hesaplama yaparken çalışanın günlük ortalama brüt kazancının %40'ı ele alınır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşı aylık asgari ücretin yüzde 80'ini geçemez.