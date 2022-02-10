Bu sapkın zihniyet cezasız kalmasın

Kaleme aldığı “Siyeri Farklı Okumak” adlı kitabında Peygamber Efendimizin babasına iffetsiz kadınları ziyaret ettiği iftirası atan Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Mehmet Azimli’ye tepki yağıyor. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Hitit Üniversitesi de hadsiz Azimli hakkında idari soruşturma başlattı. Akit’e konuşan eğitimci ve hukukçular ise İslama saygısızlığın soruşturulması gerektiğini söyledi.

Yaptırımlar arttırılmalı

Kitapta, kamuoyunda infial uyandıracak yorumlar mevcut olduğunu söyleyen Avukat Ebubekir Esat Baş “Bu Aziz dine saygısızlığın farklı varyasyonlarını yaşadığımız şu zamanlarda, yargı makamları gerekeni yapmalıdır. Müslümanlar olarak böyle hadsizliklere karşı hiçbir şekilde sessiz kalmadığımızı, ayrıca TCK 216. maddesinde yer alan yaptırım hükümlerinin arttırılması için mevzuat çalışmasının yapılması gerekliliğini buradan ilan ediyoruz. Allah Resulü’ne iftira mahiyetindeki bu ifadeler, ‘Kamu Barışını Bozmaya Elverişlilik’ unsurlarını karşılamakla beraber ‘dini değerleri alenen aşağılanma’ fiilini de içeriyor” dedi.

Gençleri dinden soğutuyorlar

Eğitimci Yazar Adnan Kalkan ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Peygamber efendimize yönelik çirkin, nebevi ahlaktan yoksun ve haddi aşan yayınların kaleme alınması ve dağıtılması sadece dine değil, neslimize de ciddi zarar vermektedir. Bin bir çile ve fedakârlıkla yetiştirerek ilahiyat fakültelerine gönderdiğimiz ve din adamı olmak isteyen gençlerimizi böyle ahlak yoksunu, peygamber karşıtı ilahiyatçı kimliğine bürünmüş gafillere mi teslim edeceğiz? Hz. Meryem’in iffetine dil uzatan, Efendimize yönelik yakışıksız imalarda bulunan bu tür akademisyenler yüzünden ilahiyat fakültelerine giren inançlı gençlerimiz, inancını yitirip çıkıyor. Mehmet Azimli ve Cihat Kısa gibiler hakkında idari makamlar gerekeni yapmalıdır.”

Dini öğretenler sahih olmayan bilgiyi aktarmamalı

Allah, Kur’an, peygamber gibi kutsal değerlerle ilgili konuşurken, yazarken her Müslümanın dikkatli olması gerektiğini kaydeden İlahiyatçı Mehmet Zeki Uyanık, “Dini yazan, anlatan ve öğreten ilahiyatçıların sahih bilgiden başkasını anlatmaması gerekir. Çünkü toplum ve yetiştirdiği öğrencileri, dini kendilerinden öğrenmektedir. Varsayım da olsa Hz. Peygamber veya bir başka kutsal değerle ilgili sahih olmayan yakışıksız örnek verilemez” dedi.

Akıbetimiz hayrola

Prof. Dr. Orhan Çeker ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Peygamberimiz’in nesebi hakkında ileri geri laflar ediliyor. –Haşa sümme haşa- Aynı kişinin bir de maalesef şöyle bir cümlesi var: “Hz. Peygamber’e indirilen ayetlerin hepsi bize ulaşmadı.” Maalesef! Maksadım bu kişi değil, maksadım bu mel’un şeytanî yolu seçmiş olan bütün (güya) BİZİMKİLER. Oryantalist güruh bizim tarlaya ektiğini biçiyor hem de zevkle. Bizim yerli ve milli, ferasetsiz, kompleks dolu saftorikler hala akıllanmayacak mı! Akıbetimiz hayrola.”

Hitit Üniversitesi de Azimli hakkında ‘idari soruşturma’ başlattıklarını duyurdu. Açıklamada, “Üniversite yönetimi olarak, Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v) ile ilgili kastı aşan hiçbir yakışıksız ifadeyi uygun görmemekte ve süreci yakından takip etmekteyiz” ifadeleri kullandı.