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Yerel Bu saatlere dikkat! Sakın dışarda durmayın
Yerel

Bu saatlere dikkat! Sakın dışarda durmayın

Yeniakit Publisher
2024-07-16 10:42:00 -
Bu saatlere dikkat! Sakın dışarda durmayın

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da sıcaklıkların yeni hafta boyunca 33-36 derece aralığında seyredeceğini açıkladı. AKOM ayrıca aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde İstanbulluları güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyardı.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da sıcaklıkların yeni hafta boyunca 33-36 derece aralığında seyredeceğini açıkladı. AKOM ayrıca aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde İstanbulluları güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyardı.

İstanbul güne 26 derece civarında seyreden hava sıcaklığı ve az bulutlu bir gökyüzü ile başladı. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul’da sıcaklıkların yeni hafta boyunca 33-36 dereceler aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın poyraz (kuzey-doğu) yönünden çoğunlukla orta kuvvette, aralıklarla sert esmesi bekleniyor.

Öğle saatlerine dikkat

AKOM ayrıca İstanbulluları, özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında çok fazla zaman geçirmeme, bol sıvı tüketmeye ve mevsim koşullarına uygun, ince, pamuklu kıyafet seçimine özen göstermeleri konusunda uyardı.Yapılan açıklamada aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan İstanbulluların güneşli ortamda bulunmamalarının sağlıkları açısından faydalı olacağı belirtildi. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz’a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.


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