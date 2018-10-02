Bu püf noktaları mutlaka bilmelisiniz

● Acı suyu çıkmış 2 patlıcanı ortasından bölüp enine 3 dilim kesin. Her dilim arasına ince kaşar peyniri sıkıştırın. Yumurtaya bulayıp kızartın. Çok lezzetli ve kolay hazırlanan bir yemek yapmış olursunuz.

● Tavuk alırken, taze veya şok dondurma işlemine tabi tutularak dondurulmuş tavuğu seçin.

● Etleri 70 derecede pişirin. Gıdaların bütün kısımlarının en az 70 derecede pişirilmesi gerektiği unutulmamalı. Donmuş sığır eti, balık ve tavuk eti pişirilmeden önce tamamen çözülmeli.

● Soğumadan hemen yiyin. Güvenli tüketim için, pişmiş besinler ısılarını kaybetmeye başlamadan hemen yenmelidir.

● Bebeğiniz için gıda saklamayın. Bebekler için, depo edilmemiş gıdaları tercih edin.

● Pişirilmiş gıdaları bütünüyle tekrar ısıtın. Bir kere daha yeniden ısıtmak, gıdaların bütün kısımlarının en az 70 dereceye ulaşması anlamına gelmektedir.

● Pişmiş ile pişmemiş etin temasını önleyin. Çiğ tavuk hazırlarken kullanılan bıçak ve kesme tahtası, yıkanmaksızın pişmiş tavuğun parçalanmasında kullanılmaz. Çünki mikrop üremesini ve pişirme öncesi mevcut olan hastalıklar için tüm potansiyel riskleri tekrardan oluşturabilir.

● Gıdaların hazırlanışı işlemine başlamadan önce ve her bir ara sonrasında, özellikle tuvalete girdiyseniz veya bebek bezi değiştirdiyseniz eller çok iyi şekilde yıkanmalıdır. Balık, tavuk veya et gibi çiğ gıdaların hazırlanmasından sonra, diğer gıdaların işlemine başlamadan önce de eller tekrar yıkanmalıdır.

● Tüm mutfak yüzeylerini temiz tutmaya özen gösterin. Her bir gıda kırıntısı, kalıntısı veya noktasını mikropların potansiyel kaynağı olarak düşünün. Bulaşıklarla ve kap kacaklarla temas eden kıyafetler her gün değiştirilmeli ve tekrar kullanım öncesi kaynatılmalıdır.

● Gıdaları böceklerden koruyun. Kediniz varsa mutfakta gezinmesine izin vermeyin. Gıdaları, sıkıca kapatılmış kaplar içerisinde depolayarak saklamak, sizin için en iyi korumadır.

● Buz yapmadan suyu kaynatın. Yemek yaparken içme suyu kullanılmalıdır. Buz yapmadan önce suları kaynatın. Özellikle bebek mamalarının hazırlanmasında kullanılan sular konusunda dikkatli olun.

● Lahana yapraklarını haşlayın, soğumaya bırakın. Zeytinyağı, limon, tuz ve baharatla hazırlayacağınız bir sosu yaprakların üzerinde gezdirin. Salatayı zeytin ve maydanozla süsleyin.