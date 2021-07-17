Bu pislikler sizi rahatsız etmiyor mu Akşener ve Karamollaoğlu? Boğaziçi'nden şutlanan Can'cıkın arşivinden lağım çıktı

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten atanan Naci İnci, daha önce çektiği skandal LGBT belgeseliyle hatırlanan ve "Çukur Operasyonları" sırasında terör örgütü PKK'ya destek mahiyetindeki "Barış için Akademisyenler" bildirisine imza atan Boğaziçi öğretim görevlisi Can Candan’ın görevine son verdi.

Bu gelişme sonrası Boğaziçi Üniversitesi'nden şutlanan Can Candan'ın geçmişte yaptığı kirli LGBT propagandası yeniden ayyuka çıktı.

Can'cıkın arşivinden lağım çıktı

LGBT belgeseli çekerek Müslüman Türk aile yapısının temeline dinamit döşeyen sapkınlara açık açık destek veren Can Candan, sosyal medya hesabından şu rezil paylaşımlarda bulunmuştu:

Rektörlük binasına sırtını dönerek aklınca eylem yaptığını zanneden ve azınlık güruhun temsilciliğini yapan Can Candan'ın çektiği LGBT belgeseli ile sapkınlara methiyeler düzmesi muhalefetin Boğaziçi meselesindeki tavrını yeniden akıllara getirdi.

Boğaziçi olaylarında öğrenci görünümlü provokatörlere sahip çıkarak AK Parti hükümetini suçlayan muhalefet skandal açıklamalara imza atmıştı.

"Milliyetçi" ve "muhafazakar" olarak geçinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Boğaziçi olaylarında hükümeti hedef alarak alenen tehditler savurmuştu.

Boğaziçili provokatörlerin pohpohladığı LGBT savunucusu Can Candan'ın söz konusu paylaşımları kimlerin maşası olduğunu ortaya koyarken "Meral Akşener bu PKK ve LGBT sevicilere isimlere destek vermekten utanmıyor mu?" sorusu akıllarda yer edindi.

Diğer yandan Necmeddin Erbakan’ın mirasını devraldığını iddia edip CHP ile seçimlerde iş tutan Temel Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın tüm bu iğrençliklere aldırış etmeden halen Boğaziçi meselesinde iktidarı suçlaması "bu kadar olmaz" dedirtti.