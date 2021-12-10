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Medya Bu özgürlüğü buna kim verdi? Gece gündüz İslam'a dil uzatan bu adam için yetkililer ne zaman harekete geçecek?
Medya

Bu özgürlüğü buna kim verdi? Gece gündüz İslam'a dil uzatan bu adam için yetkililer ne zaman harekete geçecek?

Sosyal medya hesaplarından sözde mizah videosu yayınlayıp, İslam dini ile kendince alay eden Onur Babacan, yine haddi aşan ifadeler kullandığı bir video paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 17:39:00 - 2021-12-10 17:54:33

 Yeniakit.com.tr 

Sosyal medya hesaplarında yayınladığı videolardan iktidar düşmanı olduğu anlaşılan Onur Babacan, hazırladığı sözde mizah videosunda, yine aklınca İslam ile alay etti.

İstanbul'da yaşanan fırtına felaketinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çekim yapıp, "Köprüye ateist girdim, Müslüman çıktım." ifadeleri ile tepkileri üzerine çeken Babacan, haddi aşan ifadeler kullandığı bir video daha yayınladı.

'Maalesef İslam'da duramayıp siyasal İslam'a geçtim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarını hedef alan Onur Babacan adlı sosyal medya şovmeni, "Ben köprüye ateist olarak girip Müslüman olarak çıkan motorcu. Her şey o kadar hızlı oldu ki maalesef İslam'da duramayıp, siyasal İslam'a geçtim." dedi.

Onur Babacan, adına mizah dediği çekiminde, Müslümanları şu ifadelerle aklınca tiye aldı: "Yıllardır motorla rezil oldum. Siyasal İslam'a geçince bana bu Passat'ı verdiler. Bilseydim daha önce siyasal İslam'a geçerdim."

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