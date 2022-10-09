Bu otomobilin halini görenlerin ağzı bir karış açık kaldı! Sürücü bu araçtan sağ çıktı
İstanbul Kartal'da, ağaca çarptıktan sonra karşı yöne geçen otomobil ortadan ikiye ayrıldı. Otomobilin hali, dehşeti gözler önüne serdi. Sürücü, aracının pert hale geldiği kazadan hafif yaralı kurtuldu.
İstanbul Kartal'da, ağaca çarptıktan sonra karşı yöne geçen otomobil ortadan ikiye ayrıldı. Otomobilin hali, dehşeti gözler önüne serdi. Sürücü, aracının pert hale geldiği kazadan hafif yaralı kurtuldu.
Sahil yolu bulvarından Kadıköy istikametine giden Furkan B. idaresindeki 34 DFK 646 plakalı otomobil, refüjde bulunan ağaca çarpıp, karşı yöne geçerek ikiye ayrıldı.
Kazada sürücüsü Furkan B. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.