  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu otomobilin halini görenlerin ağzı bir karış açık kaldı! Sürücü bu araçtan sağ çıktı
Gündem

Bu otomobilin halini görenlerin ağzı bir karış açık kaldı! Sürücü bu araçtan sağ çıktı

İstanbul Kartal'da, ağaca çarptıktan sonra karşı yöne geçen otomobil ortadan ikiye ayrıldı. Otomobilin hali, dehşeti gözler önüne serdi. Sürücü, aracının pert hale geldiği kazadan hafif yaralı kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 12:35:00 -
Bu otomobilin halini görenlerin ağzı bir karış açık kaldı! Sürücü bu araçtan sağ çıktı

İstanbul Kartal'da, ağaca çarptıktan sonra karşı yöne geçen otomobil ortadan ikiye ayrıldı. Otomobilin hali, dehşeti gözler önüne serdi. Sürücü, aracının pert hale geldiği kazadan hafif yaralı kurtuldu.

Sahil yolu bulvarından Kadıköy istikametine giden Furkan B. idaresindeki 34 DFK 646 plakalı otomobil, refüjde bulunan ağaca çarpıp, karşı yöne geçerek ikiye ayrıldı.

Kazada sürücüsü Furkan B. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23