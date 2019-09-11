0553 313 94 23

Bu ot yılda sadece bir ay yetişiyor

Kütahya’nın Emet ilçesi Eğrigöz Dağı Sarısu Yaylası’nda yılda sadece bir ay yetişen ’sarı ot’ bin bir derde şifa kaynağı olması dolayısıyla ilçe pazarında büyük ilgi görüyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:23
Bu ot yılda sadece bir ay yetişiyor

Kütahya’nın Emet ilçesi Eğrigöz Dağı Sarısu Yaylası’nda yılda sadece bir ay yetişen ’sarı ot’ bin bir derde şifa kaynağı olması dolayısıyla ilçe pazarında büyük ilgi görüyor.


Emet ilçesinde manav işlettiğini belirten Mehmet Er, 2 bin metrelik Eğrigöz dağının zirvesinde sadece ağustos ayında yetişen sarı otun her mevsim şifa kaynağı olarak içildiğini belirtti. Er, "Satıcı olarak senede bir ay hasadı yapılan bu otu, biz yazdan alır bağcık haline getiririz. Sarı ot ülkemizde sadece Emet ilçesi Eğrigöz Dağı Sarı Su Yaylası’nda yetişi. Manavımda ve ilçe pazarında açtığımız tezgâhımızda yaptığımız 50 gramlık bağcıkları 5 TL’den satıyoruz. Kilogram fiyatı 80 TL olan sarı ot ilçemizde kıraathanelerde bir bardağı 1 TL’den satılmakta’’ dedi.


’’Osmanlı döneminde padişah sofralarına Emet ilçesinden sarı ot götürülmüştür’’


Er, ’’Sarı otun şifaları saymakla bitmez. İdrar yolu enfeksiyonlarını önler, giderir. İdrar yollarında oluşan taşların doğal yolla düşürülmesine yardım eder. Hemoroit tedavisinde yardımcıdır. Pankreas salgısını artırır. Safra salgısını artırıcı özelliktedir. Romatizma, kireçlenme, eklem ve kas ağrılarını hafifletici ve kramp çözücü etkisi vardır. Özellikle stresli olanlar ve panik atak hastası olanlar için şifa kaynağıdır. Doğal bir sakinleştiricidir. Osmanlı döneminde padişah sofralarına Emet ilçesinden götürülen sarı otun bilinen hiç bir yan etkisi yoktur’’ ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:23
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
    1. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
    2. MİT ve TSK'den Kandil'e operasyon
    3. Tekirdağ'da bir okul müdürü ve memura..
    4. Turkcell Platinum Bosphorus Cup için..
    5. Milletvekili Aydemir: “Diyarbakır’da..
    6. Erzurum’da intihar eden doktor için..
    7. Tarihi caminin çalınan kurşunlarının..
    8. Beyoğlu’nda okul servis denetimlerinde..
    9. Japonya'da kabine revizyonu
    10. Mersin’de briç turnuvası sona erdi
    11. Büyük toplantı! CHP Genel Merkez’de
    12. Dünyanın en iyileri bir kez daha..
    13. Bu hayvanların ülkeye girişi, satışı..
    14. Dr. Yönten: “Değerlere bağlı nesiller..
    15. Aziziye’de ‘iyi ki doğdun’ projesi..
    16. Suudi Arabistan’dan İslam İşbirliği..
    17. Kaspersky, OneDrive’ı da koruma altına..
    18. Otomobil ile çöp kamyonu arasında..
    19. Sinop’ta denize kaybolan gencin cesedi..
    20. Mağarada lahit arayan definecilere..
    21. Çinekopa niyet levreğe kısmet
    22. "ABD savaşı savunanların bir..
    23. Tarihi randevu önces teknik..
    24. Bülent Turan: “O annelere destek olmak..
    25. Arda Turan'a 2 yıl 8 ay 15 gün hapis..
    26. 30’uncu Uluslararası Zuchex kapılarını..
    27. Geniz akıntısı neden olur? İşte, geniz..
    28. Küçükbaş hayvan hırsızları tutuklandı
    29. Konya ve Filistin arasında sanayi iş..
    30. Kış sebzeleri metabolizmayı..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim