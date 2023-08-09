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Yaşam Bu orman girmek yasak! 40 bin TL ceza kesildi
Yaşam

Bu orman girmek yasak! 40 bin TL ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2023-08-09 16:38:00 -
Bu orman girmek yasak! 40 bin TL ceza kesildi

Girilmesi yasak ormanlık alanlara girenlere toplamda 40 bin TL ceza uygulandı.

Eskişehir’de girilmesi yasak olan alanlara girenlerle ilgili 30 suç ihlali belirlenirken, jandarma ekiplerince şahıslara toplamda 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timince ormanlık alanlara girişlerin 15 Temmuz - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanmasına rağmen bahse konu yerlere piknik, av ve benzer maksatlarla girişler yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin sorumluluk alanlarında bulunan ormanlık bölgeler, piknik ve mesire alanlarında 24 saat esasına göre yaya/motorlu devriyeler ve insansız hava araçları ile kontrol edildi. Yapılan kontrollerde; 15 Temmuz 2023 tarihinden buyana ormanlık alanlarda 30 suç ihlal tespit edilerek yaklaşık 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

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