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Medya Bu olsa olsa hazmedememektir! Sözcü, Türkiye'nin başarısını böyle gölgeledi
Medya

Bu olsa olsa hazmedememektir! Sözcü, Türkiye'nin başarısını böyle gölgeledi

Yeniakit Publisher
2024-05-27 17:53:00 - 2024-05-27 18:40:33
Bu olsa olsa hazmedememektir! Sözcü, Türkiye'nin başarısını böyle gölgeledi

Dünya Turizm Örgütü'nün verilerine göre Türkiye, dünya ülkeleri arasında en çok turist çeken 5. ülke olurken, Sözcü gazetesi ise bu başarıyı farklı bir kaynağa dayandırdığı haberle gölgeledi.

Dünya Turizm Örgütü’nün 2023 yılı turizm verilerine göre 100 milyon turistle Fransa dünyada en çok turist ağırlayan ülke oldu.

Türkiye ise listede dünya beşincisi olarak yer aldı.

Türkiye’nin 2023 yılında 55 milyon 160 bin turistle 49 milyar 500 milyon dolar turizm geliri elde ettiği ve kişi başı turizm gelirinin 897 dolara yükseldiği belirtildi.

Türkiye toplam turizm gelirindeki yaklaşık yüzde 10'luk artışla toplam turizm gelirinde ise altıncı sırada yer aldı.

Sözcü başarıyı hazmedemedi!

Dünya Turizm Örgütü'nün verilerinin açıklandığı gün CHP'ye yakın Sözcü gazetesi ise analitik ver,lerden uzak bir rapor yayımladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kendisine Dünya Ekonomik Forumu'nu kaynak alan Sözcü, toplam ve kişi başı turizm geliri verilerinden uzak raporda, Türkiye'nin ilk on sırada yer alamadığını haberleştirdi.

Yapılan haber, Sözcü'nün Türkiye'nin başarısına düşman olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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Yorumlar

SIYONISTLERIN , EMPERYALIST KATILLERIN VE KUKLASI VATAN HAINLERININ, MANKURTLARIN SOZCUSU

.......

Zeynel

Bu sözcü şeytanın sözcüsü
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