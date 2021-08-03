BÜ, öğretim görevlisi alacak
Biruni Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca 8 öğretim görevlisi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adaylar kadrolara müracaatlarını 17.08.2021 tarihine kadar yapabilecek. Başvurular, belirtilen süre içerisinde, online olarak üniversitenin web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecek. İlanda, müracaatların ön değerlendirmesi 18.08.2021 olurken, sınav giriş tarihi ise 20.08.2021 olarak açıklanıyor. Sonuçlar www.biruni.edu.tr internet adresinden 23.08.2021 tarihinde açıklanacak.
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