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Ekonomi BÜ, öğretim görevlisi alacak
Ekonomi

BÜ, öğretim görevlisi alacak

Biruni Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca 8 öğretim görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 14:48:00 -
BÜ, öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adaylar kadrolara müracaatlarını 17.08.2021 tarihine kadar yapabilecek. Başvurular,  belirtilen  süre  içerisinde,  online  olarak  üniversitenin  web  sayfasında  yer  alan  https://ikakademik.biruni.edu.tr  linkinden  kabul edilecek. İlanda, müracaatların ön değerlendirmesi 18.08.2021 olurken, sınav giriş tarihi ise 20.08.2021 olarak açıklanıyor. Sonuçlar www.biruni.edu.tr internet adresinden 23.08.2021 tarihinde açıklanacak.

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