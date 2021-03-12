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Gündem Bu neyin korkusu Yunanistan! İsrail’den kiralık İHA
Gündem

Bu neyin korkusu Yunanistan! İsrail’den kiralık İHA

Ege ve Akdeniz'de yaşanan her olayda Türkiye karşısında hezimete uğrayan Yunanistan, İsrail’den 3 yıllığına kiraladığı 2 adet Heron Mk2 tipi İnsansız Hava Aracı’nı (İHA) nisan ayında teslim alarak, Ege’deki İskiri (Skiros) Adası’na yerleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 10:39:00 -
Bu neyin korkusu Yunanistan! İsrail’den kiralık İHA

Yunan personelin, yaklaşık 40 milyon Euro’ya kiralanan 2 adet İHA ile ilgili İsrail’deki eğitimi tamamlandı. Heron Mk2’ler 10 bin metrenin üzerinde uçabiliyor, 45 saat havada kalabiliyor. Faaliyet menzili ise yaklaşık 350 kilometre. Yunanistan’da halen, Larisa üssünde konuşlanan, eski model (1982 ve 2005) Yunan yapımı, toplam 6 adet Pegasus ile 2002’de Fransa’dan satın alınan 8 adet Sperwer tipi performansları sınırlı İHA’lar bulunuyor.

Türk İHA’larına karşı

Yunanistan’ın İsrail’den yeni model İHA kiralaması, Türk İHA’larının 2 yıldan beri Ege, Akdeniz ve Meriç semalarında uçarak, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde bulunması üzerine kararlaştırıldı. Yunanistan bu süreçte, Ege’de Türk İHA’larının tespiti için F-16 savaş uçaklarını havalandırmak zorunda kalırken, bu da Atina için büyük maddi külfete neden oluyor.

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Yorumlar

Mert kaya

Sihalari abartmayın ...
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dürüst

ALLAHA BİNLERCE ŞÜKÜR:TOKMAKOĞLU,CAŞİN,ALABARDA,AĞAR,YARAR......VB.GİBİ ASKER YORUMCULAR VAR,ARTIK HİÇ BİR KORKUM YOK.BİZ BÖYLE OLURSAK DİĞERLERİ KAÇACAK DELİK ARASIN.SLM. SİZLERE- İSİMSİZ DİĞER KAHRAMANLARA.!!!!
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