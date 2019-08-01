0553 313 94 23

Bu neyin kafası 'Otçu Pucca'! Başsavcılığın skandal beraat talebinin ardından Akit'i hedef gösterdi

Kafayı bulan 'Otçu Pucca', sosyal medya hedabından Takvim'in haberi üzerinden Akit'i hedef gösterdi. Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf Mahkemesi’ne başvurarak, Pucca adı ile tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz’ün, “Uyuşturucu madde kullanımını özendirme” suçundan aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezasının kaldırılarak beraatine karar verilmesini istedi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 00:39
Bu neyin kafası 'Otçu Pucca'! Başsavcılığın skandal beraat talebinin ardından Akit'i hedef gösterdi

 yeniakit.com.tr 

'Otçu Pucca' lakaplı Pınar Karagöz, sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından  yine 'kafayı bulduğu' anlaşılan bir paylaşımda bulundu.

Akit'i hedef gösterdi

Sallamasyon paylaşımlar yaptığını ortaya koyan 'Otçu Pucca', Takvim'in haberi üzerinden Akit'i hedef gösterdi. Paylaşımında "Beraat ettiğim gün ilk işim Akit gazetesi olacak. Ama güzel fotoğrafımı koymuşlar" ifadelerinde bulundu.

Kafayı bulunca adresi şaşırdı

Takvim'in "Pucca lakaplı Pınar Karagöz nasıl fenomen oldu? Pınar Karagöz kimdir?" başlıklı haberinin manşetini paylaşan Pucca, adresi şaşırarak yeni bir provokasyona imza attı.

Savcılıktan skandal talep: Beraat istedi

Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf Mahkemesi’ne skandal bir şekilde başvurarak, Pucca adı ile tanınan Pınar Karagöz’ün, “Uyuşturucu madde kullanımını özendirme” suçundan aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezasının kaldırılarak beraatine karar verilmesini istedi.

İstinaf Mahkemesi’ne başvuran İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kurulan hükmün yasal unsurlarının oluşmadığını belirtti. Unsurları oluşmayan suç nedeniyle sanığa beraat kararı verilmesi gerekirken ceza verilmesinin usul ve yasaya uygun olmadığı aktarılan dilekçede, “Sanığın mahkumiyetine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu değerlendirilip istinaf kanun yoluna gidilmiştir” denildi.

İşte Pucca'nın Akit'in sandığı Takvim'de yayınlanan 1 Ekim 2018 tarihli o haber:

İstanbul merkezli 5 ilde internet üzerinden uyuşturucu madde kullanamayı özendirici yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, 24 Haziran seçimleri için "Ülkeden ayakkabı kokusu gidecek, şampanyalar eşliğinde İnce'nin zaferini kutlayacağız" diyerek seçmeni aşağılayan ve hezimet sonrası "darbe ve ölüm" çağrısı yapan Pucca lakaplı Pınar Karagöz de var..

Pucca kimdir, gerçek adı ne?

Skandal paylaşımların sahibi Pucca'nın asıl ismi Selen Pınar Işık. 3 Haziran 1987 İzmir Karşıyaka doğumlu. Karşıyaka Kız Lisesi'nden mezun olan Pucca Üniversiteyi Ankarada okudu.

Provokatif paylaşımlarıyla tepki çekiyor

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan sözde fenomen Pucca, imza attığı provokatif paylaşımlarıyla biliniyor. Pucca, seçim döneminde "ayakkabı kokusu ülkeden gidecek" diyerek seçmeni aşağılamıştı.

 

Seçim sonrası hezimeti yaşayan Pucca, bu kez yaptığı "Pinochet" paylaşımıyla darbe çığırtkanlığı yapmış ve tepkileri bir kez daha üzerine çekmişti.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Pucca'nın uyuşturucu kokan paylaşımları da dikkat çekiyor. Yaptığı paylaşımlarla adeta uyuşturucu merakını gözler önüne seren Pucca, bununla da kalmayıp takipçilerini de özendiriyor.

 

Otçu Pucca'yı kim fenomen yaptı?

Peki sosyal medyada "fenomen" olarak kabul edilen Pucca, imza attığı provokatif siyasal paylaşımlara ve uyuşturucu merakına rağmen kimler tarafından nasıl meşhur edildi?

Aydın Doğan döneminde Hürriyet'te köşe yazarlığı

Hürriyet gazetesinde köşe yazarı olan Pucca, Aydın Doğan döneminde Elele dergisinde yazdı. "Sosyal medya fenomeni" Pucca'nın gazeteyle ilişiği "sosyal medya hesaplarından reklam alması" sebebiyle kesilmişti.

TV programlarında şişirildi

Pucca lakaplı Pınar Karagöz'ü "fenomen" eden isimlerden birisi de uzun yıllar Doğan Medya kanallarında programlar yapmış olan Okan Bayülgen. Bayülgen, özel bir TV kanalında Pucca'yı ağırlayarak reklamını yapmış ve darbe çığırtkanlığı yapan, uyuşturucu merakını sık sık dile getiren bu ismi milyonların gözün önünde parlatmıştı.

Reklam filmleriyle desteklendi

TV programlarına çıkmakla kalmayan Pucca, aynı zamanda reklam ajansları tarafından çeşitli projelerde yer verilerek de "fenomen" edildi. Reklam filmlerinde oynatılan Pucca, tepki çeken birçok skandal hareketi görmezden gelinircesine adeta parlatıldı, meşhur edildi.

Ödüller verildi

TV programları ve reklamlarla görünürlüğü artırılan Pucca; aynı zamanda verilen ödüllerle de parlatılıyor. Pucca, 4.Medya ve Sanat Ödüllerinde "En Beğenilen Sosyal Medya Fenomeni" ödülünü almıştı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 00:39
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Aydın
  4. Ankara
  5. pucca
  6. akit
  7. takvim
  8. Pınar Karagöz
  9. Pucca lakaplı Pınar Karagöz nasıl fenomen oldu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karar yazarının 'dolar' şaşkınlığı: Sahi nasıl oldu bu iş?
    1. Karar yazarının 'dolar' şaşkınlığı:..
    2. Gaziosmanpaşa’da çay ocağına sahte..
    3. Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin..
    4. Büyükçekmece’de Ferhat Göçer rüzgarı..
    5. EPDK, doğal gaza zam yapıldığını..
    6. ABD'de savaş uçağı düştü!
    7. 2 bin 500 polis memuru adayı alınacak
    8. Çocuklar günde kaç saat televizyon..
    9. Kocaeli’de otomobile arkadan çarpan..
    10. ABD'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Kelly..
    11. Çiğ süt kaç dakika kaynatılmalı? Süt..
    12. İran, ABD yönetimini "Zarif konusunda"..
    13. Doğal gaz fiyatlarına zam!
    14. AB'den "Sudan'da acil sivil yönetime..
    15. Patates kavurması nasıl yapılır?..
    16. AÖL ek sınav başvuruları | Başvuru..
    17. Trump, Polonya ve Danimarka'yı ziyaret..
    18. Karaçayır Yaylası’nda bu ilk kez..
    19. Samsun’da 3 çocuk yüzerken boğuldu
    20. Bu neyin kafası 'Otçu Pucca'!..
    21. Amerikalılar Kanada'dan daha ucuz ilaç..
    22. Gaziosmanpaşa'da kaçak içki operasyonu
    23. Doğal gaz fiyatlarına zam
    24. Şeftalinin faydaları neler? Yaz..
    25. Sınır Tanımayan Doktorlardan İdlib'de..
    26. ABD Maduro’nun bakanını uyuşturucu..
    27. GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2019
    28. ABD Hazine Bakanlığından, İran..
    29. Balık üretim çiftliğinin ağlarında..
    30. İspanya'da Burger King'in..
    İngiltere'den skandal Türkiye çağrısı!
    İngiltere'den skandal Türkiye çağrısı!
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'