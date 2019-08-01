Bu neyin kafası 'Otçu Pucca'! Başsavcılığın skandal beraat talebinin ardından Akit'i hedef gösterdi

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'Otçu Pucca' lakaplı Pınar Karagöz, sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından yine 'kafayı bulduğu' anlaşılan bir paylaşımda bulundu.

Akit'i hedef gösterdi

Sallamasyon paylaşımlar yaptığını ortaya koyan 'Otçu Pucca', Takvim'in haberi üzerinden Akit'i hedef gösterdi. Paylaşımında "Beraat ettiğim gün ilk işim Akit gazetesi olacak. Ama güzel fotoğrafımı koymuşlar" ifadelerinde bulundu.

Kafayı bulunca adresi şaşırdı

Takvim'in "Pucca lakaplı Pınar Karagöz nasıl fenomen oldu? Pınar Karagöz kimdir?" başlıklı haberinin manşetini paylaşan Pucca, adresi şaşırarak yeni bir provokasyona imza attı.

Savcılıktan skandal talep: Beraat istedi

Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf Mahkemesi’ne skandal bir şekilde başvurarak, Pucca adı ile tanınan Pınar Karagöz’ün, “Uyuşturucu madde kullanımını özendirme” suçundan aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezasının kaldırılarak beraatine karar verilmesini istedi.

İstinaf Mahkemesi’ne başvuran İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kurulan hükmün yasal unsurlarının oluşmadığını belirtti. Unsurları oluşmayan suç nedeniyle sanığa beraat kararı verilmesi gerekirken ceza verilmesinin usul ve yasaya uygun olmadığı aktarılan dilekçede, “Sanığın mahkumiyetine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu değerlendirilip istinaf kanun yoluna gidilmiştir” denildi.

İşte Pucca'nın Akit'in sandığı Takvim'de yayınlanan 1 Ekim 2018 tarihli o haber:

İstanbul merkezli 5 ilde internet üzerinden uyuşturucu madde kullanamayı özendirici yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, 24 Haziran seçimleri için "Ülkeden ayakkabı kokusu gidecek, şampanyalar eşliğinde İnce'nin zaferini kutlayacağız" diyerek seçmeni aşağılayan ve hezimet sonrası "darbe ve ölüm" çağrısı yapan Pucca lakaplı Pınar Karagöz de var..

Pucca kimdir, gerçek adı ne?

Skandal paylaşımların sahibi Pucca'nın asıl ismi Selen Pınar Işık. 3 Haziran 1987 İzmir Karşıyaka doğumlu. Karşıyaka Kız Lisesi'nden mezun olan Pucca Üniversiteyi Ankarada okudu.

Provokatif paylaşımlarıyla tepki çekiyor

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan sözde fenomen Pucca, imza attığı provokatif paylaşımlarıyla biliniyor. Pucca, seçim döneminde "ayakkabı kokusu ülkeden gidecek" diyerek seçmeni aşağılamıştı.

Seçim sonrası hezimeti yaşayan Pucca, bu kez yaptığı "Pinochet" paylaşımıyla darbe çığırtkanlığı yapmış ve tepkileri bir kez daha üzerine çekmişti.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Pucca'nın uyuşturucu kokan paylaşımları da dikkat çekiyor. Yaptığı paylaşımlarla adeta uyuşturucu merakını gözler önüne seren Pucca, bununla da kalmayıp takipçilerini de özendiriyor.

Otçu Pucca'yı kim fenomen yaptı?

Peki sosyal medyada "fenomen" olarak kabul edilen Pucca, imza attığı provokatif siyasal paylaşımlara ve uyuşturucu merakına rağmen kimler tarafından nasıl meşhur edildi?

Aydın Doğan döneminde Hürriyet'te köşe yazarlığı

Hürriyet gazetesinde köşe yazarı olan Pucca, Aydın Doğan döneminde Elele dergisinde yazdı. "Sosyal medya fenomeni" Pucca'nın gazeteyle ilişiği "sosyal medya hesaplarından reklam alması" sebebiyle kesilmişti.

TV programlarında şişirildi

Pucca lakaplı Pınar Karagöz'ü "fenomen" eden isimlerden birisi de uzun yıllar Doğan Medya kanallarında programlar yapmış olan Okan Bayülgen. Bayülgen, özel bir TV kanalında Pucca'yı ağırlayarak reklamını yapmış ve darbe çığırtkanlığı yapan, uyuşturucu merakını sık sık dile getiren bu ismi milyonların gözün önünde parlatmıştı.

Reklam filmleriyle desteklendi

TV programlarına çıkmakla kalmayan Pucca, aynı zamanda reklam ajansları tarafından çeşitli projelerde yer verilerek de "fenomen" edildi. Reklam filmlerinde oynatılan Pucca, tepki çeken birçok skandal hareketi görmezden gelinircesine adeta parlatıldı, meşhur edildi.

Ödüller verildi

TV programları ve reklamlarla görünürlüğü artırılan Pucca; aynı zamanda verilen ödüllerle de parlatılıyor. Pucca, 4.Medya ve Sanat Ödüllerinde "En Beğenilen Sosyal Medya Fenomeni" ödülünü almıştı.