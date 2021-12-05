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Gündem Bu neyin kafası Dündar?
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Bu neyin kafası Dündar?

Kadınlara başörtüsü yasağı getirip eğitim-öğretim haklarının zorla ellerinden alındığı, kadınların kamu binalarına girişlerinin yasak olduğu dönemleri unutan firari Can Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajdan rahatsız oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 15:32:00 -
Bu neyin kafası Dündar?

 Yeni Akit  Ankara 

28 Şubat döneminde başörtülü kadınların eğitim-öğretim haklarının zorla ellerinden alındığını, kadınların kamu binalarına girişlerinin yasak olduğu dönemleri unutan firari Can Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajı eleştirdi.

Erdoğan yayınladığı mesajda “Gazi Mustafa Kemal’in ortaya koyduğu bu vizyonun maalesef ondan sonra gelen vesayetçi zihniyet tarafından devam ettirilmediğini görüyoruz. Her ne kadar kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır. Ekonomiden eğitime kadar her alanda Gazi’nin emanetine ihanet edenler kadınlarla ilgili atılan adımları da sabote ettiler. Kılık kıyafetine göre kadınlarımızı ayıranlar, seçilme hakkı başta olmak üzere kadınlarımızın anayasal haklarını kullanmalarını engellediler. Lafa gelince demokrasiyi, eşitliği kimseye bırakmayanlar, kamusal alanda olduğu gibi siyasette de kadınlarımızın varlığına tahammül edemedi. Gazi'nin vefatından sonra yaklaşık 60 yıl boyunca kadınlarımızın parlamentodaki temsil oranları hiçbir zaman yüzde 4'ü aşmamıştır. Ülkemize, milletimize ve kadınlarımızın Kurtuluş Savaşı'nda verdiği şanlı mücadeleye asla yakışmayan bu vahim tablo ancak 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle değişmiştir” ifadelerini kullanarak Türk kadınlarına AK Parti döneminde verilen öneme ve özgürlüğe vurgu yaparken, Dündar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, “AKP’den önce kadın hakkı yoktu. Galiba kadın da yoktu” gibi saçma sapan ifadeler kullandı.

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