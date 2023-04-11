Bu neyin hazırlığı? Yunanlardan 400 milyon dolarlık anlaşma!
Yunanistan ile İsrail arasında 400 milyon dolarlık tanksavar füzesi anlaşması yapıldı.
İsrail Savunma Bakanlığı, 400 milyon dolar değerinde tanksavar füze satışı için Yunanistan ile anlaşma imzalandığını duyurdu.
İsrail’in devlet savunma sanayi şirketi Rafael tarafından üretilen “Spike” füzeleri AB ve NATO ülkeleri tarafından yaygın bir şekilde kullanılıyor.
Rafael CEO’su Yoav Har-Even basına yaptığı açıklamada, Spike füzelerinin Yunanistan ordusunun operasyon gücünü artıracağını bildirdi.
İsrail savunma Bakanı Yoav Gallant ise imzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini belirtti.
İsrail hükümeti ve Rafael, geçen hafta NATO‘ya yeni katılan Finlandiya’ya 344 milyon ABD doları karşılığında 'Davud'un Sapanı' adlı hava savunma sistemi satacağını açıklamıştı.
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Yunanistan'dan jet füze sistemleri hamlesi: İsrail'den Spike alımı için servet değerinde anlaşma imzaladı