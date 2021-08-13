Bu ne yüzsüzlük! Meral Akşener önce sessiz kaldı sonra başını örtüp taziyede bulundu

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Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan mültecilerin hedef gösterilmesine sessiz kalan ve provokasyona sebebiyet veren açıklamalar yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altındağ’da öldürülen Emirhan Yalçın’ın ailesine taziyede bulundu.

Muhalefetin iktidar hırsı uğruna sürekli mültecileri hedef göstermesinin ardından Altındağ’da provokasyon patlak verdi.

Suriyelilerin evlerini taşladılar

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir parkta çıkan tartışma sonucu Suriyeli Yahya Abdo,18 yaşındaki Emirhan Yalçın’ı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Yalçın, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ölüm haberinin ardından provokatif söylemlerde bulunan siyasilerden de cesaret bulan mahalleli, olayla ilgisi olmayan Suriyelilere ait evleri taşladı. Suriyeli küçük bir kız çocuğu, başına aldığı taştan dolayı kanlar içinde kalarak hastaneye kaldırılırken olaylarda 148 kişi gözaltına alındı.

Meral Akşener taziyede bulundu

Suriyelilerin özellikle bir süredir faşizan bir şekilde hedef alınmasına ve muhalefetin nefret dilinin sebebi olan provokasyona sessiz kalan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Emirhan Yalçın'ın ailesine taziyede bulundu.

Baba Osman Yalçın ve diğer aile fertlerine başsağlığı dileyen Akşener, gittiği taziye çadırında başını örtüp Kur'an-ı Kerim dinledi. Akşener'in bu tavrı 'iki yüzlülük' olarak değerlendirildi.







