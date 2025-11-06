Bu ne yaman çelişki Özgür! Kenan Evren’in YÖK’ü gitsin anayasası kalsın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, “YÖK’ü yok edeceğiz” dedi. Ancak Özel’in, Kenan Evren döneminde kurulan bu yapıya karşı çıkarken, aynı dönemin ürünü olan darbe anayasasının değişimine yıllardır karşı durması dikkat çekti.

YÖK’ün 44’üncü kuruluş yılı dolayısıyla konuşan Özel, “6 Kasım 1981, YÖK’ün kuruluşudur. 12 Eylül darbesi Türkiye’de pek çok şeyin üzerinden silindir gibi geçti. Bunun en başında özerk üniversite vardı” ifadelerini kullandı.

Özel, “Biz ‘YÖK’ü kaldıracağız’ demiyoruz, biz YÖK’ü yok etmeye geliyoruz” sözleriyle göz boyamaya kalktı. Zira Özel, Kenan Evren’in ürünü olan YÖK’ü kaldırmak isterken, yine Evren’in dayattığı darbe anayasasının kaldırılmaması için elinden geleni ardına koymuyor!..

AK Parti, 22 yıldır vesayet kurumlarının izlerini silmek için çok sayıda adım atarken, CHP’nin darbe hukukunu korumakta ısrar etmesi ayrıca tepki çekiyor.

Özgür Özel’in “Kenan Evren’in mirasını yok edeceğiz” sözleri, “Madem darbeyle hesaplaşma cesaretin var, neden darbe anayasasına sığınıyorsun?” yorumlarına yol açtı.

{relation id:1963152 slug:'chpnin-israil-ile-ticaret-suruyor-yalanina-bolattan-sert-tepki-chpli-vekile-aptala-anlatir-gibi-bir-kez-daha-anlatip-yalancisin-dedi'}