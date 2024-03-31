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Siyaset Bu ne saçmalık? Kalp krizi geçiren vatandaşın önünde CHP'lilerden siyasi şov!
Siyaset

Bu ne saçmalık? Kalp krizi geçiren vatandaşın önünde CHP'lilerden siyasi şov!

Yeniakit Publisher
2024-03-31 17:46:00 -

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak son oyunu kullandıktan sonra, CHP Eskişehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte kendilerini alkışlayan vatandaşlarla sohbet eden Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in, önünde taşınan kalp krizi geçiren vatandaşı görmemesi dikkat çekti. Büyükerşen ve CHP'liler alkış yarışına girerken, kalp krizi geçiren vatandaşı umursamamalı tepkiye neden oldu.

Eskişehir'de 5 dönemdir Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan 86 yaşındaki Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, aday olmadığı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanmak için Hacı Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi’ne geldi. Belediye Başkanı olarak son kez oy kullanan Yılmaz Büyükerşen’e eşi Seyhan Büyükerşen ve CHP Eskişehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce eşlik etti.

Vatandaşların Büyükerşen’le fotoğraf çekindiği ve onu alkışladığı esnada bir vatandaşın aynı okulun önündeki bankta kalp krizi geçirmesi dikkat çekti. Vatandaşların çoğunluğu Büyükerşen ile fotoğraf çekinmeye çalışırken, kalp krizi geçiren vatandaşı aldırış etmedikleri görüldü. Kalp krizi geçiren vatandaş sağlık görevlileri tarafından Yılmaz Büyükerşen ve CHP Eskişehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce’nin önünden ambulansa taşınırken, fotoğraf çekimi ve alkış devam etti.

Kalp krizi geçiren vatandaş Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Oyunu kullandıktan sonra konuşan Büyükerşen, “Milletimiz, memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun dileklerini iletiyorum. Eskişehirliler için şüphe yok ki çok daha iyi, hayırlı olacak. Geriye çok değerli bir arkadaşımızı bırakıyoruz. İnşallah Eskişehirliler ona oy vermişlerdir. Sağ olun” dedi.

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