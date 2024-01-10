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Sosyal Medya Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?! Hem sosyal medyada müstehcen görüntülerini sat hem de dini değerlere küfret
Sosyal Medya

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?! Hem sosyal medyada müstehcen görüntülerini sat hem de dini değerlere küfret

Yeniakit Publisher
2024-01-10 13:02:00 -
Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?! Hem sosyal medyada müstehcen görüntülerini sat hem de dini değerlere küfret

ONLYFANS adlı sosyal medya platformuna yüklediği müstehcen içeriklerle tanınan, sosyal medyanın ünlü yaptığı Gizem Bağdaçiçek'in "Zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüyle ilgili yapılan şikayetler nedeniyle 7 Aralık'ta gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Gizem Bağdaçiçek, İslam diniyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle şikayet edildi. Şikayetin ardından yapılan soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şikayeti yapılan sosyal medya hesabının Gizem Bağdaçiçek'e ait olduğunun belirlendiği anlatıldı. Şüpheli Gizem Bağdaçiçek hakkında ifadesinin alınması için talimat yazıldığı ancak kendisine ulaşılamaması nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

"BU PAYLAŞIMLARDAN PİŞMANIM"

Yakalama kararının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirilen Gizem Bağdaçiçek ifadesinde, "Bana göstermiş olduğunuz sosyal medya hesabı bana aittir. Sözkonusu paylaşımları ben yaptım. Ancak kötü bir amacım yoktu. Paylaşmış olduğum bazı sözler bazı söz yazarlarının yazılarıdır. Benim İslam dinini aşağılamak gibi bir niyetim yoktur. Sosyal medyada mizah amaçlı paylaşımlar yaptım. Bu paylaşımlardan dolayı pişmanım. Yine dosyada göstermiş olduğunuz ikinci sosyal medya hesabı bana ait değil. Benim fotoğrafım kullanılarak adıma açılmış bir hesap" dedi. İddianamede sosyal medya hesabından şüphelinin yapmış olduğu paylaşımların, İslam dinini ve dini değerleri alenen aşağılayacak nitelikte olduğu ve sözkonusu paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu değerlendirildi. İddianamede, Gizem Bağdaçiçek'in 'Zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıl 9 aya  kadar hapisle cezalandırılması istendi. 

 

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