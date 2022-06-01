Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu! Akit’i boğmaya çalışan teyit.org’un ipliği pazara çıktı

YENİAKİT.COM.TR

Sosyal medyada yalan ve dezenformasyonla mücadele kapsamında TBMM’ye gönderilen kanun teklifi, yalanla mücadele ettiğini iddia eden teyit.org’un ipliğini pazara çıkardı.

Yalan habere karşıymış gibi algı oluşturarak, medyada yer alan haberlerin doğruluğunu araştırma bahanesiyle kafa karıştıran ve özellikle de Yeni Akit'i boğmak için, bağlantılı oldukları sosyal medya mecralarında trafiklerini azaltmak için geceli gündüzlü çaba sarf eden teyit.org, yeni sosyal medya yasasına karşı çıkarak topluma yalanlarla yönlendiren, birçok kişiye iftira atan ve itibar suikastı düzenleyen kişilerin ayıklanarak gerekli bu kişilere gereken cezaların verilecek olmasından rahatsız oldu.

İki yüzlülükleri deşifre oldu

Manipülasyon merkezi haline dönüşen teyit.org’un bir yandan yalanla mücadele süsü altında çalışmalar yapması, diğer yandan ise yalancıları koruyan düzene sıkı sıkıya bağlanması ‘Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu’ dedirtti.

“Sosyal medyaya ceza gelmesin, ama biz yalan-doğru demeden, bağlantılı olduğumuz sosyal medya mecralarda Akit'i engelletelim” kafasına sahip olan teyit.org’un, yeni sosyal medya yasası ile ilgili sitesinde yayınlanan “Yanlış bilgi sorununun çözümü hapis cezası değil eleştirel dijital okuryazarlık” başlıklı haberde “Meclise gelen ‘dezenformasyon yasası’ teklifi, ne yenilikçi ne de etkisi kanıtlanmış bir formül öneriyor. Aksine, yanlış bilgiyi hapisle cezalandıran ülkelerde, sorunun daha da büyüdüğü biliniyor. Metindeki muğlaklıklar ile konunun taraflarının yasa yapım sürecine dahil edilmemesi de, uygulamayla ilgili sansür şüphelerini besliyor.” ifadelerine yer verilerek yalan ile sansürü aynı kefeye koydu.