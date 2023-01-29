Bu ne kıvraklık! Mehmet Bekaroğlu 180 derece döndü

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Yeter söz milletindir" sloganıyla seçim hazırlıklarına başlayan Cumhur İttifakı'nı eleştirmek isterken baltayı taşa vurdu.

Bekaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsmet İnönü'ye "faşist" dedi.

73 yıl önceki CHP iktidarı için "tek parti faşizmi" ifadesini kullanan Bekaroğlu, "73 yıl önce rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı Yeter söz milletindir demişti. Tarih tekerrürdür. Biz de 73 yıl sonra iki partinin kurmakta olduğu faşizme karşı "Yeter söz milletindir" diyoruz. AKP-MHP faşizmi bu sloganı kime karşı kullanacak, birbirlerine mi?" dedi.

Cumhur İttifakı'nı hedef almak isterken rezil olan Bekaroğlu, paylaşımını silmek zorunda kaldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bekaroğlu, paylaşımının hatalı olduğunu kabul etti.

Bekaroğlu, "Hatalı bir ifade, paylaşımdı. Orada söylemek istediğim, bir tek parti dönemi vardı ve tek partinin olduğu yerde demokrasi vardır demek doğru olmaz. Şimdi Türkiye’de de bir tek parti otoritesinde yönetiliyor. Kurmak istediğim benzerlik buydu. Ancak hatalı olduğunu fark ettim ve 2 dakika içinde sildim" dedi.

"İsmet Paşa'ya haksızlık ettim"

Paylaşımında İsmet İnönü’ye haksızlık ettiğini ifade eden Mehmet Bekaroğlu, "Ülkeyi tek parti rejiminden çok partili demokrasiye geçiren İsmet Paşa, Demokrat Parti’ye’ seçimi kaybettiği zaman ‘Biz kaybettik ancak Türkiye kazandı’ diyen bir kişidir. Bu paylaşımda İnönü’ye de haksızlık olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.