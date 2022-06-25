Bu ne hadsizlik! Milli Görüş'ü bakın kimlerle andılar

Mahmut efendi hazretlerinin vefatının ardından, üstü kapalı şekilde dindarlar hedef alınmaya devam ediliyor. Son olarak Sözcü yazarı Rahmi Turan, "dinin kişisel menfaat uğruna kullanılması" temalı bir yazı kaleme aldı ve hem AK Parti'yi hırsızlıkla suçladı, hem de dindarları aklınca eleştirdi.

Yazıda Milli Görüş Hareketi'nin FETÖ ile bir anıldığı da görüldü. Skandal yazıya Milli Görüş'ün lideri olduğunu ileri süren Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

Yazının ilgili bölümü:

Nur içinde yat Yaşar Nuri hocam…

Dinci grupların gücü!

Rahmetli Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, Türk insanına yönelen “Allah ile aldatmak” faaliyetine altyapı oluşturan ve bunun için de değişik maskeler altında sürekli dinsel söylemler kullanan bazı grupları ve etki imkânlarını (2003 yılı itibarıyla) şöyle açıklamıştı:

Milli Görüş örgütü:

37 yayın, 330 dernek, 33 vakıf, 8 dershane, 48 şirket.

Fethullahçılar: 16 yayın, 23 dernek, 220 vakıf, 24 pansiyon, 570 dershane ve okul, 96 şirket.

(15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra hepsi kapatıldı)

Süleymancılar: 6 yayın, 2100 dernek, 14 vakıf, 1750 pansiyon, ve kurs, 28 şirket.

Şiddetçi radikal örgütler: 100 küsur yayın, 1000 küsur dernek, 50 küsur vakıf, muhtelif pansiyonlar ve kurslar.

Toplam rakamlar:

2570 dernek, 170 yayın, 316 vakıf, 1780 pansiyon ve kurs, 580 dershane ve okul ile yaklaşık 180 şirket.

★★★

Yukarıdaki bilgiler 2003 yılına ait… Aradan geçen 19 yılda bu rakamların arttığı kesin ama kaça ulaştığını bilmiyoruz.

Çıkarını vicdan ve insanlık değerlerinin üstünde tutan bu güç “Türkiye'yi kemiren bir ihanet dalgası” oluşturuyor!