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Gündem Bu ne değişim böyle 'Hoca'
Gündem

Bu ne değişim böyle 'Hoca'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı Youtube programında yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 19:30:00 -

AK Parti’de yer aldığı dönemde kendisinden 'Hoca' diye bahsettiren Ahmet Davutoğlu, başbakanlıktan istifasının ardından kurduğu Gelecek Partisi ile CHP’ye eklemlenmekle eleştiriliyordu. CHP’nin öncülüğündeki Millet İttifakı’na da katılan Davutoğlu’nun söylemlerinde 180 derecelik farklılıklar oluştu.

Bunun son örneğini Davutoğlu, katıldığı bir Youtube programında sergiledi. Ahmet Davutoğlu, kendisini hiçbir zaman ‘sağcı’ olarak görmediğini söyledi.

Davutoğlu, “Sol bir ortamda büyüdüm. Ama kendimi sağcı olarak görmedim hiçbir zaman.” dedi.

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