Bu ne değişim böyle 'Hoca'

AK Parti’de yer aldığı dönemde kendisinden 'Hoca' diye bahsettiren Ahmet Davutoğlu, başbakanlıktan istifasının ardından kurduğu Gelecek Partisi ile CHP’ye eklemlenmekle eleştiriliyordu. CHP’nin öncülüğündeki Millet İttifakı’na da katılan Davutoğlu’nun söylemlerinde 180 derecelik farklılıklar oluştu.

Bunun son örneğini Davutoğlu, katıldığı bir Youtube programında sergiledi. Ahmet Davutoğlu, kendisini hiçbir zaman ‘sağcı’ olarak görmediğini söyledi.

Davutoğlu, “Sol bir ortamda büyüdüm. Ama kendimi sağcı olarak görmedim hiçbir zaman.” dedi.