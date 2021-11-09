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Gündem Bu ne acele Ali Bey? Babacan'dan "En Atatürkçü benim" mesajı
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Bu ne acele Ali Bey? Babacan'dan "En Atatürkçü benim" mesajı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mustafa Kemal’in ölüm yıldönümünden bir gün önce koşa koşa Anıtkabir’i ziyaret etti. Babacan’ın söz konusu ziyareti “Ali Bey 10 Kasım gelmeden Anıtkabir’e giderek, herhalde ‘Ben herkesten fazla Atatürkçüyüm’ mesajı vermek istiyor” yorumlarına sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 13:33:00 -
Bu ne acele Ali Bey? Babacan'dan "En Atatürkçü benim" mesajı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mustafa Kemal’in ölümünün 83. yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Babacan’a ziyaretinde partisinin genel başkan yardımcıları ve Türkiye genelinden Ankara’ya gelen DEVA Partili gençler eşlik etti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Babacan, deftere şunları yazdı: “Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin inşası için yola çıkan Demokrasi ve Atılım Partisi kadroları olarak, vefatınızın 83. yılında sizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Emanetiniz olan Cumhuriyet’i yarınlara ulaştırmak, özgür ve zengin bir Türkiye inşa etmek için ülkemizin dört bir köşesinde çalışıyoruz. Umudumuzu ve gücümüzü, işgal koşullarında zorlu bir mücadele veren sizin ve silah arkadaşlarınızın hatırasından alıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Babacan’ın 10 Kasım’dan bir gün önce yaptığı ziyaret, “Ali Bey 10 Kasım gelmeden Anıtkabir’e giderek, herhalde ‘Ben herkesten fazla Atatürkçüyüm’ mesajı vermek istiyor” yorumlarına sebep oldu. 

 

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