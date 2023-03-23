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Gündem Bu nasıl market! Perdenin arkası 'pes' dedirtti
Gündem

Bu nasıl market! Perdenin arkası 'pes' dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-03-23 12:39:00 -
Bu nasıl market! Perdenin arkası 'pes' dedirtti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir markette yapılan aramada parayla çalışan 3 kumar makinesi ele geçirildi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesinde dün saat: 18.30 sıralarında Türkiye genelinde gerçekleştirilen ’Yasadışı Bahis, Kumar Tombala ve Oyun Makinaları uygulaması’ sırasında jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında A.C. (61/E) isimli şahsa ait olan markette yapılan aramada işletme içinde farklı yerlerde takılı faal ve çalışır halde 3 adet kumar makinasının bulunduğu, makinaların içine para atılarak kumar oynandığı tespit edildi.

Makinalara ve içindeki 80 TL paraya el konulurken A.C. isimli şahsa ’Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama ve 1071 Sayılı Rulet Tilt Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçlarından adlı işlem başlatıldı.

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