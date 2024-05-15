Bu nasıl iş? Türkiye yerine Romanya'yı seçtiler

Otomotiv yan sanayide Türkiye’nin en önemli şirketlerinden olan Beyçelik’in iştiraki Beyçelik Gestamp, Romanya’ya ikinci tesisini kuruyor. İspanyol devi Gestamp ile kurulan ortak şirket, Argeş kentinin Darmaneşti ilçesinde 45 milyon euroluk yatırımla ikinci üretim tesisini hayata geçirecek. 22 bin metrekarelik alana sahip yeni fabrikayla, Romanya'daki Dacia ve Koç Holding’in de ortak olduğu Ford Otosan fabrikalarına otomotiv parçaları üretecek.

2017 yılında Romanya pazarına girerek ilk kez yurtdışına adım atan Beyçelik Gestamp, Romanya’da otomotiv endüstrisini merkezindeki Piteşti’de, presli ve kaynaklı sac parça ve komponent üretimi yapan bir tesisin çoğunluk hissesini satın alarak Romanya pazarına girdi. Ana müşterisi Renault – Nissan grubuna bağlı Dacia olan şirketi bünyesine katan Beyçelik Gestamp’ın bu tesisi 33 bin metrekarelik kapalı alana sahip. Şirket, geçen yıl Rumen futbol takımı FC Arges’in sponsoru olmuştu.

Koç Holding’in iştiraki Ford Otosan, Üçler Kelepçe’nin bir iştiraki olan UKS Stamping, Farplas, Coşkunöz Holding gibi şirketler Romanya’da yatırım yaparak otomotiv sektörünün önemli oyuncuları olmuş durumda.

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