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Gündem Bu nasıl iş! Kaçak göçmen ordusunu evine sığdırmış: Bekçiler fark etmese yakalanmayacaklardı
Gündem

Bu nasıl iş! Kaçak göçmen ordusunu evine sığdırmış: Bekçiler fark etmese yakalanmayacaklardı

Yeniakit Publisher
2023-10-23 12:44:00 -
Bu nasıl iş! Kaçak göçmen ordusunu evine sığdırmış: Bekçiler fark etmese yakalanmayacaklardı

Edirne'de evin bahçesi ve içinde 100 kaçak göçmen yakalandı.

 

Edirne'de bir evin bahçesi ve içinde toplanan 100 kaçak göçmen bekçiler tarafından fark edilip, yakalandı.
Olay, Çavuşbey Mahallesi Büyük Zincirli Kuyu Sokak üzerinde meydana geldi. Mahalle ve sokak bekçileri, devriyeleri sırasında sokak üzerindeki evden gelen sesler üzerine arama yaptı. Evin bahçesinde çok sayıda kişi olduğunu gören bekçiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı kontrolde evin bahçesi ve içerisinde 100 kadarn kaçak göçmenin saklandığı tespit edildi. 
Yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Filistin ve Suriye uyruklu 100'den fazla kaçak göçmen işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edilecek. Göçmenleri Edirne'ye getiren organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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