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Yaşam Bu nasıl eğlence! Damadı doğduğuna pişman ettiler
Yaşam

Bu nasıl eğlence! Damadı doğduğuna pişman ettiler

Yeniakit Publisher
2024-06-24 15:49:00 - 2024-06-24 16:01:53

Bursa'da çeyiz alma geleneğini yerine getirmek isteyen damada boya dolu kovalarla saldırdılar.

Bursa'da çeyiz alma geleneğinde damadı evleneceğine pişman eden arkadaşları boya dolu kovalarla saldırdı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde dünya evine girmek için gelinin kapısına gelen damadın başına gelmeyenler kalmadı. Kız tarafının yakınları tarafından hazırlanan boyalar damat kapıya gelince başından aşağı döküldü. Ne olduğunu anlamayan damat arkadaşları tarafından bir hayli hırpalandı. Damadın çaresiz halleri kameraya yansırken, bazı vatandaşlar olanlara akıl sır erdiremedi.

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