Bu nasıl demokratlık beybaba? Taha Akyol bakın neye karşı çıktı

Az oy alan partinin kazanıp fazla oy alan partinin kaybettiği saçma sistemi sonlandıracak olan seçim kanunu değişikliği teklifi sözde demokratları üzdü. Son seçimlerde, Elazığ'da 47 bin oy alan MHP'nin milletvekili çıkaramadığı, buna karşın 37 bin oy alan CHP'nin vekil çıkarabildiği ucube sistemi savunan eski ülkücü, yeni Davutoğlucu Taha Akyol, Cumhur İttifakı'nın hazırladığı değişiklik karşısında nasırına basılmışçasına ayağa fırladı. Akyol ayrıca, "Teklif il seçim kurullarında başkanların 'en kıdemli hakim' uygulamasına son veriyor, onun yerine, birinci sınıf hakimler arasından kura çekilecek… Niye?" diye sorarak "Kura ile belirlenmesinin sana ne zararı var" dedirtti. Akyol, Karar'daki "sahte demokrat" maskesini düşüren yazısında özetle şunları kaydetti:

"İktidarın hazırladığı seçim kanunu değişikliği, açıkça muhalefetin aleyhine, iktidarın lehine tasarlanmış bir siyasi mühendislik metnidir.

Seçimlerin “hür ve âdil” yapıldığına milletin büyük çoğunluğunun güvenmesi gibi yüksek felsefi ve siyasi etik değerlerden ziyade, “bizi kazandırsın” düşüncesiyle hazırlanmış bir kanun teklifidir bu.

(...) Teklifine göre ittifaka giren partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı, ittifakın oylarıyla değil, teker teker partilerin oylarıyla belirlenecek. Bunun anlamı, Millet İttifakı’nı oluşturan partilerden belli bir büyüklüğe ulaşamayanların oylarını boşa çıkarmaktır.

Öyle bir durumda oransal dağılım AK Parti’ye yarayacaktır. Millet İttifakı ise alacağı toplam oydan daha az oranda milletvekili çıkarabilecektir.

(...)

Teklif il seçim kurullarında başkanların “en kıdemli hakim” uygulamasına son veriyor, onun yerine, birinci sınıf hakimler arasından kura çekilecek… Niye?..

AK Parti iktidarında bilinen sınav sitemleriyle atanmış yargıçlar birinci sınıf hakim statüsüne geldilerse kurada çıkıp il seçim kurulu başkanı olabilsin diye.

Diyeceksiniz ki, itiraz mercii olarak Yüksek Seçim Kurulu var…

YSK’nin nasıl bir yapılanmaya getirildiğini İstanbul seçimlerinin iptalinde gördük. Saygın anayasa hukukçularımızdan Prof. Kemal Gözler’in “Türkiye Nereye Gidiyor” adlı değerli eserinde “YSK’nın bağımsızlığı üzerine gözlemler ve değerlendirmeler” bölümü okumanızı tavsiye ederim. (...)"