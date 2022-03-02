Bu nasıl çelişki? Karamollaoğlu, CHP'li dayısının hukuksuzluğuyla böyle övündü

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FETÖ iltisakı nedeniyle devlet memurluğundan atılan KHK'lılara mavi boncuk dağıtan, 40 bin insanın kanına giren PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yapan HDP'li belediyeler için bile hukuka uygun hareket edilmeli diyerek kayyım atanmasına karşı çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP'den senatörlük yapan dayısı Şebib Karamullaoğlu'nun yaptığı hukuksuzluklarla ilgili övünmesi dikkat çekti.

CHP'den senatörlük yapan dayısı Şebib Karamullaoğlu ile ilgili soruya ilginç bir cevap veren Karamollaoğlu, dayısının emniyet müdürü olduğu dönemde mahalle kabadayılarına yönelik uygulandığı hukuksuz muameleyi anlattı.

PKK'nın uzantısı HDP'ye ve FETÖ'ye gösterdiği hoşgörüyü kabadayılara göstermedi

Dayısının icraatlerini övünerek anlatan Karamollaoğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile terör örgütü FETÖ'ye gösterdiği hoşgörüyü mahalle kabadayılarına göstermemesi dikkat çekti.

Karamollaoğlu, emniyet müdür dayısı ile ilgili şu ifadelerde bulundu:

Dürüstlüğü ve işin peşinden koşması. Şimdi mesela bu doğrudur, yanlıştır demiyorum ama Malatya’dayken, emniyet müdürü olarak geldi. Bir sürü kabadayılar var. Meydan okuyorlar. Onları gece belli bir saatte tutar, Malatya’nın 5-10 kilometre ötesine kadar götürür, orada bırakırdı. “Hadi bu yolu tek geri gel” diye. Bir ders vermek için… Yani mesela bu benim çok dikkatimi çekmişti. Dürüst bir insandı. Yani öyle illegal, rüşvet gibi konulara hiçbir zaman tevessül etmemiştir. Ben öyle biliyorum. Arkadaşlarının da kanaatleri hep aynıydı. Daha başka söyleyecek bir husus görmüyorum hatırladığım.