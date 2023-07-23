Bu nasıl bir vicdansızlık böyle! 10 aylık bebeği cehennem sıcağında 5 saat araba içinde bıraktı! Acı son kaçınılmaz oldu

42 yaşındaki bakıcı, 10 aylık bebeği tam 5 saat araba içinde bıraktı. Arabanın içindeki sıcaklık 56 dereceye kadar çıkınca talihsiz bebek can verdi.

Okuyunca her bir detayıyla saç baş yolduracak olay Amerika Birleşik Devletleri’nin Jacksonville şehrinde gerçekleşti. Bebek bakıcısı olan 42 yaşındaki Rhonda Jewell, 10 aylık bebeği 5 saat araba içinde unuttu. En az beş saat arabanın içinde kalan bebek hayatını kaybetti. Olay sonrası Jewell isimli bebek bakıcısı tutuklandı.

Arabanın kapılarını kilitleyip gitti

Polis, Jewell'in bakıcılık yapacağı diğer çocukların yanına Macclenny’deki bir konuta gittiğini söyledi. İddiaya göre eve girdiğinde bakıcı arabada bulunan 10 aylık kız bebeğini unutarak kapıları kilitledi.

Bakıcı Jewell, dışarıdaki sıcaklıklar 56 dereyece ulaşırken bebeği "en az beş saat" arabada gözetimsiz bırakmakla suçlandı. Rapora göre Jewell, müfettişlere eve geldiğinde bebeğin uyuduğunu varsaydığını, bu yüzden içeri girdiğini ve bebeği "tamamen" unutarak diğer çocuklarla etkileşime girmeye başladığını söyledi.

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Bebeği unuttuğunu söyledi

Jewell, kızın annesi saat 1 civarında onu almaya gelene kadar bebeğin arabada bırakıldığını fark etmedi. 10 aylık bebek Fraser Memorial Hastanesine götürüldü ve burada ölümü açıklandı. Bakıcı tutuklanarak cezaevine görütürüldü.