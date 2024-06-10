Bu nasıl bir sezon finaliydi! Dünya yıldızı Talisca kararını verdi Gelecek sezon: Brezilyalı devi takım ile anlaştı

Arabistan ekibine yakın kaynaklardan ByanNassr'ın haberine göre, Portekizli yıldızın geleceği netleşti. Talisca, gelecek sezonda Al Nassr forması giymeye devam etme kararı aldığı iddia edildi.

30 yaşındaki orta saha oyuncusunu Trendyol Süper Lig'den de çok takımın takip ettiği iddiaları gündemdeyken, haberin detayında Takisca'nın Al Nassr'da mutlu olduğu bilgisine yer verildi.

Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr'da bu sezon 25 maçta süre alan Anderson Talisca, bu karşılaşmalarda 25 gol atarken 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

2016/17 ile 2017/18 sezonlarında Beşiktaş'ın formasını da giyen Talisca, 80 maçta 37 gol atıp 14 asist yapmıştı.

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