Bu nasıl bir görgüsüzlüktür? Ünlü olmuş, ama insan olamamış

İş adamı Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan ile 2011 yılında hayatını birleştirmesinin ardından setlere ara veren oyuncu Yasemin Özilhan, yine büyük bir görgüsüzlüğe imza attı. Lüks yaşamını sosyal medyada paylaşmakta bir beis görmeyen Özilhan, son olarak Boğaz'da yer alan malikanesinin giyinme odasını milletin gözüne soktu. Giyinme odasının önünde aynadan fotoğraf çeken ünlü oyuncu, "Mağaza mı gardırop mu belli değil" şeklinde yorumlar aldı.

Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunan Özilhan, tercih ettiği pahalı markalar ve önerdiği yüksek fiyatlı ürünler ile zaman zaman takipçilerinden tepki alıyor. Kıyafetleri ve bakım ürünlerini sık sık paylaşan Özilhan, geçtiğimiz aylarda cilt bakımı için önerdiği kremlerle gündeme gelmiş, söz konusu ürünün fiyatı 45 bin TL olunca sert eleştiriler almıştı.