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Gündem Bu nasıl anne böyle! Allah seni kahretsin kadın
Gündem

Bu nasıl anne böyle! Allah seni kahretsin kadın

Yeniakit Publisher
2023-09-20 10:36:00 -
Bu nasıl anne böyle! Allah seni kahretsin kadın

Çorum'da annesi tarafından apartmanın üçüncü katındaki balkondan atıldığı iddia edilen 2 aylık bebek hayatını kaybetti.

Çorum'da annesi tarafından apartmanın üçüncü katındaki balkondan atıldığı iddia edilen 2 aylık bebek hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi'nde yaşayan E.N.E., 2 aylık çocuğu B.E.'yi apartmanın üçüncü katındaki balkondan aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebek otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Anne E.N.E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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