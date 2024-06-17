Bu nasıl anne! 8 yaşındaki oğluna ekmek bıçağı fırlattı
Oğlu A.C.N.'ye (8) ekmek bıçağı fırlatarak bacağından yaralayan anne Emine N. (50), gözaltına alındı.
Kayseri'de saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Araplı Sokak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emine N. ile oğlu A.C.N. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Oğluna ekmek bıçağı fırlattı
Kavgada anne Emine N., mutfaktaki ekmek bıçağını oğluna fırlattı.
A.C.N. bacağından yaralandı. Oğlunu gören baba A.N.'nin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Talihsiz çocuk hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.C.N.'yi Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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Emine N. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.