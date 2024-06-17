  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bu nasıl anne! 8 yaşındaki oğluna ekmek bıçağı fırlattı
Yerel

Bu nasıl anne! 8 yaşındaki oğluna ekmek bıçağı fırlattı

Yeniakit Publisher
2024-06-17 09:13:00 -
Bu nasıl anne! 8 yaşındaki oğluna ekmek bıçağı fırlattı

Oğlu A.C.N.'ye (8) ekmek bıçağı fırlatarak bacağından yaralayan anne Emine N. (50), gözaltına alındı.

Kayseri'de saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Araplı Sokak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emine N. ile oğlu A.C.N. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Oğluna ekmek bıçağı fırlattı

Kavgada anne Emine N., mutfaktaki ekmek bıçağını oğluna fırlattı.

A.C.N. bacağından yaralandı. Oğlunu gören baba A.N.'nin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Talihsiz çocuk hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.C.N.'yi Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emine N. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yere çöp attı diye uyardığı kişiyle girdiği kavgada bıçaklandı.
Yere çöp attı diye uyardığı kişiyle girdiği kavgada bıçaklandı.

Aktüel

Yere çöp attı diye uyardığı kişiyle girdiği kavgada bıçaklandı.

Dört ABD'li akademisyen Çin'de bıçaklandı
Dört ABD'li akademisyen Çin'de bıçaklandı

Dünya

Dört ABD'li akademisyen Çin'de bıçaklandı

Bursa’da aile vahşeti! Ablasını bıçaklayan genç tutuklandı
Bursa’da aile vahşeti! Ablasını bıçaklayan genç tutuklandı

Yerel

Bursa’da aile vahşeti! Ablasını bıçaklayan genç tutuklandı

İzmir'de korkunç cinayet! Genç kız 120 bıçak darbesiyle öldürüldü
İzmir'de korkunç cinayet! Genç kız 120 bıçak darbesiyle öldürüldü

Yerel

İzmir'de korkunç cinayet! Genç kız 120 bıçak darbesiyle öldürüldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23