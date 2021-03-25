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Ekonomi Bu nasıl akıl tutulması! Dün kasa boş diyenler şimdi 450 milyon doların hesabını soruyorlar
Ekonomi

Bu nasıl akıl tutulması! Dün kasa boş diyenler şimdi 450 milyon doların hesabını soruyorlar

Akit TV'de yayınlanan 'Manşetlerin Dili' programında Ahmet Davutoğlu’na yakınlığı ile bilinen Karar gazetesinin ekonomi üzerinden hükümeti hedef almak için uydurduğu haberler ele alındı. Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali Karahasanoğlu, konuyla ilgili olarak “Dün kasa boş diyenler şimdi 450 milyon doların hesabını soruyorlar” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 13:43:00 -

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na yakın Karar gazetesinde bugün “450 milyon doları kim aldı” başlığıyla yayınlanan haberde, Merkez Bankası’ndaki bayrak değişimi öncesi 450 milyon dolarlık satış gerçekleştirildiği iddia edildi.

Söz konusu haberde “Uzun süredir hükümete 130 milyar doların akıbetini soran muhalefet bu kez de, MB’deki başkan değişiminden önce gerçekleştiği belirtilen 450 milyon dolarlık satışı gündeme taşıdı. Liderler gece yarısı yayımlanan ve kurun yükselmesine yol açacağı tahmin edilebilecek kararnameden, saatler önce kimlerin haberdar olduğunu sordu. CHP Meclis araştırması istedi. Hükümete ortak çağrı yapıldı: O paranın kimlere satıldığını açıklayın.” İfadelerine yer verildi.

Ancak Karar gazetesinde 24 Mart’ta yayınlanan “Kim bu vatandaş” başlıklı  haberde ise şöyle denildi:

“128 milyar dolarlık rezervin akıbetine yönelik tartışma sürerken önceki gün dikkat çeken 6 milyar dolar tutarındaki döviz satışı hakkındaki ‘vatandaş tarafından yapıldı’ açıklaması kafa karıştırdı.”

Karar’ın iki günde yaptığı iki ayrı haberde rakamlarla oynayarak “2 milyar dolar” arttırması Akit TV'de yayınlanan 'Manşetlerin Dili' programında ele alındı. Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali Karahasanoğlu, konuyla ilişkin olarak “Dün kasa boş diyenler şimdi 450 milyon doların hesabını soruyorlar” yorumunda bulundu.

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Yorumlar

Muhibbi

Eee herşeyi biliyorsunuz madem siz açıklayın madem şu 128 milyar ne oldu.  
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emekl

ayın 18-19 da 1milyar 100 milyon dolar alımı yapılmış 7250 den olmalı MB başkanı kovulduktan sonra dolar 8560 tl oldu tabiki bu dolarlar da satıldı ve belkide tekrar düşük seviyeden alındı bu merek ediliyor milyon dolar alanlar kim düşük miktarda alan vatandaş merek edilmiyor sorun burada MB aldıysa kayıtlarda mevcuttur hiç bir şeyden kimsenin haberi yok
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