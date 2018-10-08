0553 313 94 23

Bu nasıl aile! 30 yıl istenen sapık amcadan şikâyetçi olan yok

Kars’ta 12 yaşındaki yeğenine dört yıldan beri tecavüz eden, diğer yeğenine ise istismarda bulunan 28 yaşındaki amcanın 30 yıl hapsi istendi. Hürriyet’in 9 Temmuz’da ‘Utanç mektubu’ başlığıyla duyurduğu skandala karşı küçük kızın ailesi ise sessiz kaldı, tecavüzcü amcadan şikâyetçi olmadı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 06:23
Bu nasıl aile! 30 yıl istenen sapık amcadan şikâyetçi olan yok

Kars'ta bir imam hatip ortaokulunun öğrencileri 2 Ocak’ta koridorda üzerine notlar yazılmış defter yaprağı buldu. “Niye bana herkes kötü davranıyor” diye başlayan notu kaleme alan kişi kirlendiğini, tecavüze uğradığını, büyüyünce evlenemeyeceğini belirterek, “İnşallah hamile kalmam. Kalırsam ailem tarafından öldürülürüm. Ölmek istiyorum” diye yazıyordu.

Skandal savunma

Öğrencilerin bulup öğretmenlere verdiği bu notu S.’nin yazdığı anlaşıldı. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesi alınan S., kendisini istismar eden altı kişiden birinin amcası Vedat olduğunu söyledi. S., “Top almam için para vermişti. Top alıp ahıra giderken peşimden geldi. Bana tecavüz etti” dedi. S., diğer beş kişinin ise aynı okuldaki çocuklar olduğunu söyledi. Amca Vedat, “4-5 yıl kadar önce askerden döndükten sonra evimizde S. geldi. Uzun süredir askerde olmam nedeniyle cinsel arzularım vardı. Bir an gözüme hoş geldi. Cinsel ilişkiye girmedim. S. evimize gelip gittiği sırada bu eylemleri yaptım. İzin veriyordu” dedi. Vedat’ın 15 yaşındaki abla G.’yi de istismar ettiği anlaşıldı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nda hazırlanan iddianamede tecavüz kanıtlandı. İddianameye göre Vedat, 2014’te evde kimse yokken yeğenine top alması için para verdi. Bakkaldan top alan S., ahırda oynamaya başladı. Vedat ahıra gidip yeğenine tecavüz etti. S. ile anne ve babası ise şikâyetçi olmadı. Amca hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan en az 16 yıl, S. ve G.’ye yönelik cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 7.5’şer yıl olmak üzere 30 yıl hapis cezası talep edildi. İlk duruşma Kars 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 Kasım’da görülecek.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 06:23
  1. Kars
  2. kars
  3. amca
  4. yeğen
  5. gazetehaberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu nasıl aile! 30 yıl istenen sapık amcadan şikâyetçi olan yok
    1. Bu nasıl aile! 30 yıl istenen sapık..
    2. Müjdat Yetkiner'den küfür açıklaması:..
    3. Tugay Kerimoğlu'ndan Beşiktaş..
    4. Enes Ünal'lı Valladolid 3 puanı kaptı!..
    5. Barcelona yine kayıplarda! Valencia...
    6. Konyaspor Teknik Direktörü Rıza..
    7. Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı!..
    8. Dzaferovic'ten seçim zaferi açıklaması
    9. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:..
    10. Trump'ın özel temsilcisi McGurk'tan..
    11. Zeljko Komsic: Benden endişeniz olmasın
    12. Bosna'da Sefik Dzaferovic'ten ilk..
    13. Kırbaç fırtınası sonrası sahillere..
    14. Irak'taki patlamalarda 4 kişi hayatını..
    15. Akdeniz'de faciadan dönüldü! İki gemi..
    16. Mbappe tarihe geçti!
    17. Kaza ikiz kardeşleri ayırdı
    18. Maduro'dan Putin'e kutlama!
    19. AGİT'ten öldürülen gazeteciyle ilgili..
    20. Başakşehir'den VAR tepkisi
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Özel olarak gönderilen Suudi polisler, konsolosluktan ayrıldı
    Özel olarak gönderilen Suudi polisler, konsolosluktan ayrıldı