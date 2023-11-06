  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu nasıl adalet sistemi? Tam 115 suç kaydı
Gündem

Bu nasıl adalet sistemi? Tam 115 suç kaydı

Yeniakit Publisher
2023-11-06 12:04:00 -
Bu nasıl adalet sistemi? Tam 115 suç kaydı

Gaziantep'te hakkında 155 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şahıs jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu Nurdağı ilçesinde yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı. Sayfalarca suç kaydı bulunan şahısların elini kolunu sallayarak dışarıda gezmesi kış uykusundaki adalet sistemine tepkileri de beraberinde getiriyor.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 155 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma yaptı. Adli makamların koordinesi, titiz planlama ve takip çalışmaları ile istihbari çalışmalar sonucu hakkında 155 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şahıs Nurdağı ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sayfalarca suç kaydı bulunan şahısların elini kolunu sallayarak dışarıda gezmesi kış uykusundaki adalet sistemine tepkileri de beraberinde getiriyor.

Bunları azdıran kış uykusundaki adalet! Sayfalarca suç kaydı bulunan magandalar tehdit saçıyor
Bunları azdıran kış uykusundaki adalet! Sayfalarca suç kaydı bulunan magandalar tehdit saçıyor

Gündem

Bunları azdıran kış uykusundaki adalet! Sayfalarca suç kaydı bulunan magandalar tehdit saçıyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yetkililer kış uykusunda! 'Dur' denilmeyen makas terörü can aldı
Yetkililer kış uykusunda! 'Dur' denilmeyen makas terörü can aldı

Gündem

Yetkililer kış uykusunda! 'Dur' denilmeyen makas terörü can aldı

Türkiye'de adalet sistemi kış uykusunda! 112 suç kaydıyla dışarıda cirit atıyor
Türkiye'de adalet sistemi kış uykusunda! 112 suç kaydıyla dışarıda cirit atıyor

Gündem

Türkiye'de adalet sistemi kış uykusunda! 112 suç kaydıyla dışarıda cirit atıyor

Bunun sorumlusu kış uykusundaki adalet! İstanbul'dan şehit haberi
Bunun sorumlusu kış uykusundaki adalet! İstanbul'dan şehit haberi

Gündem

Bunun sorumlusu kış uykusundaki adalet! İstanbul'dan şehit haberi

Bu PINC'in arkasında kim var?
Bu PINC'in arkasında kim var?

Gündem

Bu PINC'in arkasında kim var?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23