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Gündem Bu mu siyaset! Akşener'in yangın bölgesinde yaptığına bakın
Gündem

Bu mu siyaset! Akşener'in yangın bölgesinde yaptığına bakın

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yangından etkilenen Marmaris'te yaptığı 'böyle siyaset olmaz olsun' dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 16:29:00 - 2021-08-19 16:34:43
Bu mu siyaset! Akşener'in yangın bölgesinde yaptığına bakın

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gittiği şehirlerde vatandaşların tepkisini çekiyor.

Bu durum karşısında kontrolünü kaybeden Akşener, seçmenle kavga etmeyi sürdürüyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Meral Akşener, yangın felaketinden etkilenen Muğla'nın Manavgat ilçesine gitti.

Yaraları sarmak yerine siyaset yaptı!

Milletiyle el ele vererek yaraları sarmak için gece gündüz çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümeti hedef alan Meral Akşener, mağdur vatandaşlara en azından moral vermek yerine siyaset yaptı.

Türkiye'deki yönetim sisteminin değişmesi gerektiğini savunan Akşener, Türkiye'de çok ciddi derin bir devlet krizi olduğunu öne sürdü.

 

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