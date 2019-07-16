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Bu millet bir daha asla izin vermez

15 Temmuz 2016 gecesi Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa inen milyonlar; tanklara, kurşunlara karşı yürüdü. Akit’e konuşan hain girişimin tanıkları, “Milli iradeye karşı konulamayacağını ispatladık” dediler.

16 Temmuz 2019 Salı 11:40
Bu millet bir daha asla izin vermez

3yıl önce yaşanan ülkeyi işgal girişiminin tanıkları aydınlığa çıkan karanlık geceyi anlattılar...

Milyon kere yaparım

Türkiye’nin dört bir yanında hain darbe girişimine karşı vatandaşların sokaklara döküldüğü gece, Atatürk Havalimanı’nda ilerlemek isteyen tankın altına yatarak, tarihe “tankın önüne yatan adam” olarak geçen Metin Doğan, vatan nöbetine devam ediyor. Canını hiçe sayarak darbecilere karşı koyan Doğan, “Biz o gece kefenimizi giydik. Allah o geceyi bu millete bir daha yaşatmasın. Bugün olsa yine aynı şeyi yaparım. Yüz milyon kere de yapmam gerekirse yine yaparım. Allah’ın yardımıyla yaptık ne yaptıysak” dedi.

Canımı veririm 

Darbe gecesi Akıncı Üssü’nden kalkan darbecilerin kullandığı F-16’ları lastik ve saman dumanıyla durduran Kahramankazan’ın Bitik Köyü Muhtarı Hicabi Bitik de, “Vatan hainlerine karşı duruşum halen aynıdır. Civan gibi evlatlarımız şehit oldu. O yüzden bu hainlerin cezaevlerinde bakılmasına bile karşıyım. Devletin silahlarını millete doğrulttular. Akıncı Üssü’nün olduğu bölgeye 2 kamyon lastik 4 römork saman götürdük. Uçakların kalkmaması için saman balyalarını ve lastikleri yakmaya başladık. Samanımız, lastiğimiz bizim için çok önemli ama o an söz konusu olan vatandı. Bugün yine olsun yine cumhurbaşkanımızın yanındayız. Reisimiz ne diyorsa ona uyarız. Reisimiz ve ülkem için gözümü kırpmadan canımı veririm. Yeterki bu ülke bir olsun, iri olsun, diri olsun.

Helalleşip çıktım

FETÖ’nün darbe girişimine karşı direniş gösterirken sipere yattığı sırada çekilen fotoğrafla hafızalarda yer edinen Zafer Kütük ise, “15 Temmuz gecesi, Türk milleti, istiklali ve istikbali tehlikede olduğunda neler yapabileceğini gösterdi. O gece evdekilerle helalleşerek vatan ve millet sevdasıyla yollara düştüm. Rabbim bir daha yaşatmasın. Bir daha olsa tereddüt etmeden yine en ön safta olurum” dedi.

Unutmayalım

15 Temmuz’u unutmamak gerektiğinin altını çizen Kütük, şunları söyledi: “Çocuklarımıza, çevremize, bulunduğumuz topluma, girdiğimiz her ortamda 15 Temmuz’u anlatmamız gerekiyor. Okullarda okutulan tarihin gerçek tarih olmadığını biliyoruz. 15 Temmuz’da yaşanan ihaneti ve milletimizin şanlı direnişini gelecek kuşakların hafızalarına yerleştirmek için ‘kutlu direniş’ müfredatta daha geniş yer almalı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:40
  1. ülkeyi işgal girişimi
  2. Atatürk Havalimanı
  3. tankın önüne yatan adam
  4. Metin Doğan
  5. vatan nöbeti
  6. Akıncı Üssü
  7. F-16
  8. Kahramankazan’ın Bitik Köyü Muhtarı Hicabi Bitik
  9. FETÖ’nün darbe girişimi
  10. Zafer Kütük
  11. 15 Temmuz

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